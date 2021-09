iQOO Z5: ufficiale il gaming phone 5G di fascia media

iQOO, brand di BBK Electronics dedicato al gaming e a sperimentare le innovazioni per conto di Vivo, ha presentato, nelle scorse ore, il quasi top gamma dedicato ai gamers rappresentato dal nuovo e atteso smartphone 5G iQOO Z5.

Quest’ultimo, con rimandi estetici alla serie X70 della cugina Realme ed al più prestante iQOO 8, presenta un display LCD forato al centro in alto per la selfiecamera da 16 megapixel, formato da un pannello LCD da 6.67 pollici risoluto a 1080×2400 pixel, con 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, HDR10, copertura della gamma cromatica DCI-P3, 650 nits di luminosità massima, anti sfarfallio, certificazione TUV. Lo scanner per le impronte digitali si trova nel tasto d’accensione di lato.

Dietro, un rettangolo alloggia una triplice fotocamera, da 64 (principale, modalità cielo stellato, modalità ritratto, rimozione del colore dal ritratto, ripresa dual-view assieme a quanto registrato dalla selficamera), 8 (ultragrandangolo), 2 (macro, anche nelle riprese) megapixel: l’audio, certificato Hi-Res per l’output cablato o wireless, conta su due speaker, sul mini-jack da 3.5 mm, sulla trasmissione direzionale via Bluetooth. Non mancano i motori lineari per erogare vibrazioni che rendano più coinvolgenti i giochi.

A muovere lo smartphone iQOO Z5 è il processore Snapdragon 778G, con GPU coadiuvata da varie ottimizzazioni software, appoggiato da una RAM LPDDR5, espandibile fino a un massimo di 19 GB via tecnologia di estensione virtuale di 2a generazione, e da uno storage UFS 3.1: il sistema di dissipazione termico può invece contare su una camera di vapore, e su una superficie di smaltimento pari a 28.837 millimetri quadrati, riuscendo a calare la temperatura di financo 12 gradi celsius. A fornire l’energia, invece, è una batteria da 5.000 mAh, soggetta a carica rapida, a 44W, passando per la microUSB Type-C.

Animato da Android 11 sotto l’interfaccia OriginOS, iQOO Z5 è disponibile in pre-vendita (con disponibilità effettiva dal 28 Settembre) in tre allestimenti mnemonici, ovvero da 8+128 GB (1.799 yuan o 237 euro), 8+256 GB (2.099 yuan o 277 euro), 12+256 Gb (2.299 yuan o 303 euro): le colorazioni, invece, sono Twilight Dawn (bianco alba), Dream Space (gradientato) e Blue Origin (blu notte).