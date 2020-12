iPhone 12 di Apple è, un po’ a sorpresa, lo smartphone 5G più venduto al mondo

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare di 5G. Per i pochi che non sapessero minimamente di cosa stiamo parlando, le reti 5G sono l’evoluzione delle reti 4G che, in questi ultimi anni, ci hanno accompagnato. Le reti 5G offrono una banda di trasmissione molto più elevata ed aprono nuovi scenari di utilizzo come, ad esempio, quello delle smart cities.

La reale utilità del 5G è, in certi sensi, ancora dubbia: uno smartphone potrebbe non avrebbe bisogno di una tale velocità di trasmissione dati. Tale considerazione assume maggior valore quando notiamo che il 4G+ dimostra di essere molto più che sufficiente in molti casi d’utilizzo reale. Tuttavia i primi cellulari abilitati sono arrivati nel mercato e c’è già chi pensa a stilare le classifiche dei modelli più venduti, come Counterpoint.

Gli smartphone di Apple sono i dispositivi 5G più venduti al mondo

Stando alla classifica stilata da Counterpoint, aggiornata allo scorso Ottobre 2020, stupisce trovare alle prime posizioni dispositivi come iPhone 12 ed iPhone 12 Pro che, congiuntamente, occupano una fetta di mercato (nel settore 5G) pari al 24%. Tale dato stupisce soprattutto perchè questi modelli di smartphone erano in vendita da soli 15 giorni: dispositivi come il Samsung Galaxy S20 Plus 5G o il Huawei P40 Pro 5G, ad esempio, occupano posizioni ben più basse di questa classifica.

L’ulteriore attesa portata avanti da Apple sembra che abbia ben ripagato, specie considerando i risultati ottenuti. Bisogna fare, però, un ulteriore considerazione: nei primi periodi, il 5G era una feature ad appannaggio dei dispositivi più costosi ed è più facile, specie a questi prezzi di mercato, scegliere dispositivi blasonati come quelli di Apple.

La situazione, infatti, potrebbe decisamente cambiare quando il 5G verrà esteso a dispositivi di fascia di mercato inferiore. Per fare un semplice esempio, Samsung ha annunciato il Galaxy A52, uno smartphone di fascia media che integrerà un’antenna 5G al suo interno. Soprattutto nel 2021, quindi, potrebbe accadere di tutto a tale classifica con il lancio di una serie di smartphone di fascia media e bassa aventi il 5G integrato.