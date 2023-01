Infinix Note 12i 2022: ufficiale lo smartphone con AMOLED, 50 mpx e carica rapida

Ascolta questo articolo

Dopo aver annunciato il prossimo arrivo di un notebook di fascia alta, Infinix si è cimentata nel prospettare la messa in campo, il prossimo 25 Gennaio, di uno smartphone molto elegante di fascia media, noto come Infinix Note 12i 2022, che esordirà in India dopo la comparsata nelle scorse settimane nel mercato indonesiano.

Infinix Note 12i 2022 (164.47 x 76.70 x 7.80 mm per 188 grammi) ha bordi laterali piatti (su quello di destra c’è lo scanner per le impronte digitali integrato nel tasto di accensione), con un frontale dominato da un piccolo notch a goccia e il retro che presenta un totem con i sensori della multicamera. I colori previsti in fase di esordio sul mercato sono tre, sostanziati rispettivamente in Force Black, Alpine White, e Metaverse Blue.

Il display è un AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FullHD+ a 1080 x 2400 pixel, 60 Hz di refresh rate, 1.000 nits di picco come luminosità, il 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3 e la certificazione Widevine L1 (es. per guardare Netflix in alta definizione).

La fotocamera anteriore è da 8 megapixel. Il retro propone una tripla fotocamera, con un sensore QVGA supportato dall’intelligenza artificiale, uno per la profondità da 2 megapixel, e uno principale, ben evidenziato, da 50 megapixel, assistito da un Flash quad LED e capace di catturare video in 2K@30fps. Lato audio, vi sono due speaker stereo predisposti per il DTS audio, oltre al mini-jack da 3.5 mm (con Radio FM) per le cuffie e gli auricolari cablati.

Il chipset octacore (2,0 GHz) scelto è un MediaTek Helio G85 con GPU Mali G52: le combinazioni di RAM e storage (espandibile di 2 TB) via microSD, sono due, da 4 (espandibile virtualmente di 3 GB, per arrivare a 7) e 64 GB, e da 6 (espandibile virtualmente di 5 GB, per un totale di 11) + 128 GB. La batteria dell’Infinix Note 12i 2022 è un’unità da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 33W via microUSB Type-C: parlando appunto di connettività, figurano il GPS, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth e il 4G LTE. Sotto l’interfaccia XOS 10.6 si cela infine, pronto all’uso, il sistema operativo Android 12.