Infinix Zero Book Ultra: in arrito il laptop premium con Intel 12a gen i9

Infinix, marchio del gruppo Transsion Holdings, da almeno un paio di anni è attivo anche nel settore dei notebook, con le linee economiche INBook X1 e INBook X2: nelle scorse ore, il brand cinese ha annunciato la disponibilità sul mercato, dal 31 Gennaio, del portatile, però premium, Infinix Zero Book Ultra, previsto inizialmente nel mercato indiano.

Il nuovo laptop ha un telaio in metallo, con design “interstellare“, spesso 16,9 millimetri e dal peso di 1,8 kg. Le specifiche preannunciate ufficialmente menzionano un display da 15,6 pollici, attrezzato con una risoluzione FullHD, ben luminoso, con 400 nits, e capace di rappresentare il 100% di copertura sullo spazio colore sRGB. La webcam annovera funzionalità evolute, come il tracciamento del volto, l’abbellimento AI beauty cam e, in ottica videochiamate, la sfocatura dello sfondo e la riduzione del rumore AI. Lato audio, si ravvisa un array di quattro altoparlanti.

La potenza è un qualcosa su cui Infinix punta molto con lo Zero Book Ultra. A tal proposito, è previsto il ricorso a processori Intel di 12a generazione, sino agli i9 con 14 core, anche se non mancheranno opzioni con Core i5 e Core i7. La grafica è affidata a schede grafiche integrate Intel Iris Xe con 96 EU di elaborazione, ideali per lo streaming in alta qualità e come supporto nel multi-tasking.

In termini di memorie, il notebook Infinix Zero Book Ultra partirà da 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 e da 512GB di storage SSD con interfaccia PCle 4.0, per arrivare fino a 32 GB di RAM e a 1 TB di spazio di archiviazione. Volendo, è comunque a disposizione uno slot SSD per aggiungere un ulteriore hard disk a stato solido con cui avere più spazio per i propri file, programmi e app, portati in dote dal sistema operativo Windows 11 Home. Nonostante l’esiguo spessore del laptop, il costruttore vi ha integrato un sistema di smaltimento del calore attivo basato su due ventole ICE Strom 2.0. Da notare che, sul lato del portatile, è presente uno switch che permette di passare rapidamente da una modalità di prestazione all’altra (le opzioni sono tre: Eco, Bal e Overboost).

Provvisto di uno scanner per le impronte digitali, l’Infinix Book Ultra ha una batteria da 70 Wh, che dovrebbe assicurare una giornata di autonomia, con la carica rapida Hyper charger da 96 W che, in due ore appena, rabbocca del tutto l’accumulatore di bordo menzionato. Passando alle porte, il notebook ha due USB Type-C (di cui una per il trasferimento dati e la ricarica, e una solo per il trasferimento dati), una HDMI 1.4, un jack da 3,5 mm per le cuffie, uno slot per le microSD, e due USB Type-A 3.0. Le connettività senza fili sono infine rappresentate dal Wi-Fi 6E e dal Bluetooth 5.2.