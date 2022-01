INBook X2: ufficiale il nuovo notebook di Infinix

Il varo, lo scorso Dicembre, del suo primo notebook non si è rivelato essere un fuoco di paglia per la cinese Infinix by Transsion Holdings che, ufficializzando nelle scorse ore in India il successivo INBook X2, con design praticamente immutato, ha dimostrato di aver trovato la sua strada nel segmento dei laptop Windows based.

Il portatile INBook X2 ha uno chassis in lega di alluminio spazzolato con design bitonale, piuttosto sottile (14.8 mm) e leggero (1.24 kg) tal da poter essere inserito agevolmente in uno zaino ed esser portato in giro senza troppo incomodo ma, anzi, facendo sempre una bella figura una volta estratto.

Nel caso del modello specifico, le cornici sono molto contenute (4.7 mm) su 3 dei 4 lati attorno al display, un pannello LCD IPS da 14 pollici, risoluto in FullHD secondo un aspect ratio a 16:10, discretamente luminoso con i suoi 300 nits di picco, ben attento alla resa dei colori, grazie al 100% sul color gamut sRGB, con una webcam HD da 720p che, curiosamente, è attorniata da ben due Flash LED (per buone videochiamate anche con poca luce ambientale).

Sotto la tastiera, retroilluminata e di dimensioni standard, il notebook INBook X2, attrezzato anche per l’output sonoro stereo grazie a due speaker predisposti per il DTS, mette in campo processori Intel di 10a generazione, a scelta tra i chip i3-1005G1 e i5-1035G1, con scheda grafica integrata Intel UHD, e il verticistico i7-1065G7, però abbinato a una diversa iGPU, rappresentata dalla Iris Plus G7 (Ice Lake 64 EU): indipendentemente da tale scelta, si disporrà di un massimo di 16 GB per la RAM e di 512 GB per lo storage a stato solido (PCIe), sul quale è installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Sul piano delle porte, Infinix ha messo in campo per il suo INBook X2 una HDMI, un combo jack da 3.5 mm, due USB Type-A e una sola Type-C, ma adatta anche alla ricarica da 45W via Power Delivery e a connettere un secondo schermo. A energizzare il tutto, comprese le connettività senza fili Wi-Fi ac e Bluetooth 5.1, per 9 ore di uso normale, è una batteria da 50 Wh.

Il lancio del notebook Infinix INBook X2, nelle tonalità grigio, rosso e verde, è previsto il 22 Gennaio, inizialmente in Thailandia, Indonesia, Egitto, con prezzi che vanno da 29.700 rupie (350 euro) per il modello i3 a 48.350 rupie (569 euro) per quello con i7.