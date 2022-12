Infinix Hot 20 Play: ufficiale lo smartphone elegante con maxi batteria

Ascolta questo articolo

Sembra tempo di grandi annunci per il brand cinese Infinix da poco sbarcato in Italia, posto che la serie Hot, da poco omaggiata nel modello 20 5G, nelle scorse ore si è arricchita pure del modello Infinix Hot 20 Play, animato da Android 12.

Purtroppo privo di 5G e fermo al 4G, l’Infinix Hot Play 20 è uno smartphone elegante, che davanti adotta un foro al posto del notch a goccia: di lato si trova lo scanner per le impronte digitali, in basso la microUSB Type-C per i dati e la ricarica, e dietro un totem con due ampi fori per la dual camera, assistita da un Flash quad-led.

Secondo il costruttore, l’Infinix Hot Play 20 annovera un display LCD IPS da 6,82 pollici, risoluto in HD+ (ovvero a 1640 x 720 pixel), con una buona reattività, visto che risultano dichiarati 90 Hz per il refresh rate e il doppio, 180 Hz, per il touch sampling o frequenza di campionamento del tocco, cui si aggiunge una luminosità di picco di 450 nits. La selfiecamera, con Flash LED, arriva a 8 megapixel e accampa un’apertura pari a f/2.0.

Dietro, assieme a un sensore accessorio AI risoluto in QVGA, opera un sensore primario da 13 megapixel (1/3.1″, pixel da 1.12µm) con f/1.8 come apertura: i succitati quad LED del Flash servono chiaramente a migliorare gli scatti di sera o nelle condizioni con scarsa luce ambientale. Lato audio, a completamento della sezione multimediale, vi è il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati ma, soprattutto viene attestata la certificazione DTS Surround per un suono molto immersivo.

Sul versante delle prestazioni l’Infinix Hot 20 Play annovera il processore octacore a 12 nanometri MediaTek Helio G37 già visto sul rivale Moto E22: la RAM, da 4 GB, si espande virtualmente, mentre lo storage, da 64 GB, ottiene altri 256 GB massimi via microSD. La batteria, da ben 6.000 mAh, quindi molto capiente, si carica rapidamente, a 18W e supporta la carica inversa a 5W.

Le connettività che invece si sostanziano nel Dual SIM, nel 4G, nel GPS, Bluetooth 5.0, e nel Wi-Fi ac dual band. Attualmente, può essere comprato in India, nelle colorazioni Racing Black, Aurora Green, Fantasy Purple, e Luna Blue, al prezzo di 8.999 rupie (circa 103 euro).