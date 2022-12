Ufficiale il medio-gamma completo Infinix Hot 5G

Ascolta questo articolo

Da poco sbarcato ufficialmente in Italia, il brand cinese Infinix continua a sfornare smartphone interessanti tra cui, nella fascia media, ha fatto la sua comparsa il nuovo Infinix Hot 5G, con le ultime connettività mobili, e dal buon rapporto tra qualità e prezzo.

In vendita su Aliexpress, presso lo store ufficiale del brand al prezzo di 207,84 euro (grazie a uno sconto del 58% in occasione del Black Friday per la versione global, da 4+128 GB), l’Infinix Hot 5 (nei colori blaster green, racing black e space blue) si presenta con uno schermo LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto a 1080 x 2408 pixel, quindi in FullHD+, secondo un aspect ratio a 20:9, con 500 nits di picco come luminosità per una buona leggibilità all’aperto, un valore di 401 PPI come pixel per pollice, e soprattutto un refresh rate sino a 120 Hz in favore dei gamers. La selfiecamera è collocata nel notch a goccia, ed ha una risoluzione pari a 8 megapixel (f/2.0).

Le clip girate hanno una risoluzione di 1080p@30fps sia davanti che dietro. La coverback, in particolare, ospita un lingotto con due sensori e un Flash Dual LED: accanto al sensore secondario QVGA, ve n’è uno primario, da 50 megapixel (f/1.6, 1/2.8″, pixel da 0.64µm, messa a fuoco fasica PDAF, panorama, HDR). L’audio può annoverare la Radio FM in appoggio al mini-jack da 3.5 mm.

L’octacore da 2.4 GHz MediaTek Dimensity 810, realizzato a 6 nanometri e messo in coppia con la GPU Mali-G57 MC2, sfrutta 64 o 128 GB di storage, espandibile di 1 TB via microSD, e 4 GB di RAM, portati a 7 con 3 GB di memoria virtuale sottratta all’archiviazione non usata. La batteria non removibile, da 5.000 mAh, cui si devono 35 giorni di stand-by e 40 ore di conversazione, ottiene la ricarica rapida cablata via micro USB Type-C a 18W e assicura la ricarica inversa a 5W.

Sul piano delle connettività, l’Infinix Hot 5G dispone anche del GPS, del Wi-Fi ac, del Bluetooth, del Dual SIM, e dell’NFC, mentre chiude il quadro tecnico il sistema operativo che, sotto l’interfaccia, XOS 10.6, è Android 12.