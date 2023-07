In Italia arrivano gli smartphone Oppo Reno 10 e Reno 10 Pro, il tablet Pad2 e gli auricolari Enco Air3 e Air3 Pro

Oppo ha ampliato la sua offerta di prodotti in Italia con il lancio di due nuovi smartphone, un tablet e due paia di auricolari wireless. Si tratta di Oppo Reno 10 e Reno 10 Pro, Oppo Pad2, Oppo Enco Air3 e Enco Air3 Pro. Vediamo le caratteristiche e i prezzi di questi dispositivi.

Oppo Reno 10 e Reno 10 Pro sono gli ultimi arrivati nella serie Reno, che si contraddistingue per il design sottile e leggero, la fotocamera posteriore a forma di O e la ricarica rapida SuperVOOC. Entrambi i modelli supportano la connettività 5G e hanno un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 950 nits. Il display supporta anche l’HDR10+ e il 100% dello spazio colore DCI-P3.

Oppo Reno 10 Pro è il più potente dei due, con un chipset Snapdragon 778G, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. La fotocamera posteriore è composta da quattro sensori: il principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica (OIS), l’ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e angolo di 112°, il teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x e apertura f/2.0 e il sensore monocromatico da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP con apertura f/2.45. La batteria è da 4.600 mAh e supporta la ricarica SuperVOOC a 80 W, che permette di ricaricare il telefono dallo 0 al 100% in circa 30 minuti.

Oppo Reno 10 ha invece un chipset MediaTek Dimensity 7050, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La fotocamera posteriore ha tre sensori: il principale da 64 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, l’ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e angolo di 112° e il teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x e apertura f/2.0. La fotocamera frontale è da 32 MP con apertura f/2.4. La batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica SuperVOOC a 67 W, che permette di ricaricare il telefono dallo 0 al 100% in circa 35 minuti. Entrambi gli smartphone hanno la certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua, il lettore di impronte digitali sotto il display, lo sblocco facciale, il jack audio da 3,5 mm, lo slot dual SIM, il sistema operativo Android 13 con interfaccia ColorOS13.1 e la modalità Game Focus per ottimizzare le prestazioni durante i giochi.

Oppo Reno 10 Pro sarà disponibile in pre-ordine dal 4 al 16 luglio in bundle con Oppo Enco Air3 Pro, Oppo Band2, una cover protettiva e due supporti per l’auto al prezzo consigliato di 585 euro invece di 649,99 euro. Oppo Reno10 sarà disponibile in pre-ordine dal 4 al16 luglio in bundle con Oppo Enco Air3, una cover protettiva e due supporti per l’auto al prezzo consigliato di 449 euro invece di 499,99 euro. Dal17 luglio al 31 agosto sarà attiva una promo nazionale che permetterà di acquistare Oppo Reno10 Pro e Oppo Reno10 in bundle con un supporto per l’auto rispettivamente al prezzo consigliato di 649,99 euro e 499,99 euro.

Oppo Pad2 è il secondo tablet della marca cinese, che si propone come un dispositivo versatile e performante per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. Ha uno schermo LCD da 11 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce una visione fluida e dettagliata. Il display supporta anche la modalità Eye Care, che riduce lo stress visivo, e la modalità Reading, che simula la carta elettronica. Il tablet è alimentato dal chipset Snapdragon 870, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. La batteria ha una capacità di 7.500 mAh e supporta la ricarica rapida VOOC Flash Charge da 30 W, che permette di ricaricare il 50% in 30 minuti.

Il sistema operativo è ColorOS for Pad basato su Android 13, che offre una serie di funzioni dedicate al multitasking, alla collaborazione e alla personalizzazione. Oppo Pad2 è dotato anche di quattro altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una frontale da 8 megapixel, di una porta USB-C, di un lettore di impronte digitali laterale e di una penna stylus opzionale. Il tablet è compatibile con la tastiera magnetica Oppo Smart Keyboard, che si aggancia facilmente al dispositivo e offre una digitazione comoda e veloce.

Oppo Pad2 sarà disponibile in pre-ordine dal 4 al16 luglio in bundle con Oppo Enco Air3 Pro, Oppo Band2, una cover protettiva e due supporti per l’auto al prezzo consigliato di 449 euro invece di 499 euro. Dal17 luglio al31 agosto sarà attiva una promo nazionale che permetterà di acquistare Oppo Pad2 in bundle con un supporto per l’auto al prezzo consigliato di 499 euro.

Oppo Enco Air3 e Enco Air3 Pro sono due paia di auricolari wireless che puntano a offrire un suono chiaro e bilanciato, un comfort prolungato e una cancellazione del rumore efficace. Entrambi gli auricolari hanno un design semi-in-ear che si adatta bene all’orecchio e garantisce un comfort prolungato. La connessione Bluetooth 5.2 assicura una trasmissione stabile e veloce, mentre il controllo touch permette di gestire facilmente la riproduzione musicale, le chiamate e l’assistente vocale.Oppo Enco Air3 Pro sono i primi auricolari al mondo con diaframma in fibra di bambù, che offre una maggiore elasticità e resistenza rispetto ai materiali tradizionali. I driver da 10 mm con diaframma in fibra di bambù offrono un suono ricco e naturale, con bassi profondi e alti nitidi. Gli auricolari supportano anche la cancellazione del rumore attiva adattiva (ANC), che si regola automaticamente in base all’ambiente circostante per offrire la migliore esperienza sonora possibile.

La batteria ha una durata di 6 ore con una singola carica e di 24 ore con l’astuccio di ricarica, che supporta anche la ricarica wireless Qi.Oppo Enco Air3 hanno invece dei driver da 10 mm con diaframma in titanio, che offrono un suono chiaro e bilanciato. Gli auricolari supportano anche la cancellazione del rumore ambientale durante le chiamate, grazie ai due microfoni su ogni auricolare che filtrano i rumori indesiderati.

La batteria ha una durata di 4 ore con una singola carica e di 16 ore con l’astuccio di ricarica, che supporta anche la ricarica wireless Qi. Oppo Enco Air3 Pro saranno disponibili in pre-ordine dal 4 al16 luglio in bundle con Oppo Reno10 Pro o Oppo Pad2 al prezzo consigliato di **99 euro** invece di 129 euro. Dal 17 luglio al31 agosto saranno disponibili al prezzo consigliato di 69 euro. Dal 17 luglio al 31 agosto saranno disponibili al prezzo consigliato di 129 euro e 69 euro rispettivamente.