OPPO Pad 2: ufficiale il nuovo tablet con 4 speaker e maxi batteria

Nell’evento che ha portato allo scoperto i top di gamma telefonici Find X6, il marchio cinese OPPO del gruppo tecnologico BBK Electronics ha presentato anche il nuovo tablet premium OPPO Pad 2, messo a disposizione nella versione da 8+256 GB a 2.999 yuan (circa 407 euro), in quella da 12+256GB a 3.399 yuan (circa 461 euro) e in quella da 12+512GB a 3.999 yuan (pressappoco 542 euro), con 100 yuan (circa 13 euro) di sconto per i primi acquirenti.

Il corpo in metallo, spesso 6,54 mm e con un peso di 552 grammi è personalizzato in due colori, ovvero in Nebula Grey (grigio) o Light Feather Gold (champagne). Partendo dall’elemento visuale, dietro un vetro leggermente curvo 2.5D, OPPO Pad 2 ha un display LCD IPS da 11,61 pollici con risoluzione a 2800 × 2000 pixel, 500 nits di luminosità massima, 296 PPI di densità per pollice.

Esteso con un 88% di screen-to-body, il pannello dell’OPPO Pad 2 ha un rapporto panoramico a 7:5, con 5 velocità di refresh rate sino a 144 Hz (con gli altri preset che sono da 30/60/90/120 Hz), una notevole attenzione al colore (97,4% per il color gamut DCI-P3, profondità colore a 10-bit), all’immagine (visto il supporto al Dolby Vision) e alla vista (contenimento hardware della luce blu certificato da TÜV Rheinland e certificazione Eye Care del National Eye Center).

L’interazione a scopo professionale e creativo avviene mediante due periferiche. Vi è la nuova OPPO Pencil (499 yuan, 67 euro) con 240 Hz di frequenza di campionamento, il supporto a 4.096 livelli di pressione, 2 ms di ritardo e il supporto alla scrittura bordo laterale da 0 a 60°. Volendo, si può usare la tastiera OPPO smart touch (599 yuan, 81 euro) con un ampio (81,30 × 43,00 mm) touchpad e tasti da 1,3 mm di corsa.

La fotocamera anteriore (fuoco fisso, f/2,0, obiettivo a 4 lenti) è un sensore Sony IMX355 da 8 megapixel mentre dietro, al centro del lato lungo, vi è una monocamera da 13 megapixel (autofocus, obiettivo a 5 lenti, f/2,2) che potrebbe essere, secondo le ipotesi, un sensore Samsung (S5K3M5), Hynix (Hi1336) o Sony (IMX214). La sezione audio va alla grande, con quattro altoparlanti, e la decodifica Dolby Audio supportata.

Il chipset scelto, un MediaTek Dimensity 9000, impiega una memoria RAM LPDDR5, e uuo storage leggermente meno veloce che nei telefoni, ovvero di tipo UFS 3.1. La batteria con una capacità di 9.510 mAh, si carica del tutto in 80 minuti grazie alla carica rapida cablata, via Pogo Pin magnetici, a 67 W. Provvisto di condivisione della comunicazione a doppia scheda 5G, OPPO Pad 2 ha una scheda per il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3 e una microUSB 2.0 Type-C. Per il sistema operativo, a questo giro l’hardware di OPPO punta sull’interfaccia ColorOS 13.1 applicata ad Android 13.