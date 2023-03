Oppo Find X6 standard e Pro: ufficiali con specifiche e prezzi

Nel corso dell’evento mattutino tenuto da OPPO, il brand cinese ha presentato, in ambito telefonico, gli attesi top di gamma della serie Find X6 oggetti di numerose indiscrezioni ma anche di varie anticipazioni ufficiali.

Lo chassis dell’OPPO Find X6 Pro, impermeabile IP68, è redatto nei colori Desert Silver Moon (pelle), Cloud Black e Feiquan Green (vetro). Nella versione col retro in vetro è spesso 9,1 mm e ha un peso di 218 grammi: optando per la variante in pelle liscia, lo spessore sale a 9,5 mm e il peso scende a 216 grammi.

Il device annovera, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 quale sua esclusiva, uno schermo AMOLED E6 di Samsung con una diagonale di 6.82 pollici, una risoluzione 3168 × 1440 pixel, una profondità colore a 10-bit, una frequenza di aggiornamento sino 120 Hz (1-120 Hz via LTPO), touch sampling a 240 Hz, una luminosità massima di 2.500 nits (2.200 di picco HDR, 1.500 dio picco globale), il supporto alla tecnologia a matrice fotonica Pro XDR (responsabile dell’eccitazione della gamma dinamica fino a 8x), beneficiata dalla classificazione DisplayMate A+.

Sul piano fotografico, OPPO Find X6 Pro ha una selfiecamera Sony IMX709 da 32 megapixel (f/2,4, autofocus, 21mm eq, con matrice RGBW) mentre, dietro, in un grande modulo circolare, la fotocamera principale è rappresentata dal sensore Sony IMX989 (1″), stabilizzato otticamente, da 50 megapixel, cui si aggiunge un ultra grandangolare (110°) da 50 MP via Sony IMX890 (1/1,56″ per migliorare le prestazioni con scarsa luce, e obiettivo con superficie a forma libera) e un periscopico (3x ottico, minima distanza di messa a fuoco da 25 cm) da 50 megapixel via Sony IMX890 (1/1.56″, con prisma di sospensione vibrazione). C’è lo zampino di Hasselblad col Natural Image, mentre con l’OPPO Ultra Light and Shadow Image Engine vengono ripristinati i normali valori di luci e ombre. Non mancano le clip catturate in Dolby 10bit-HDR 4K 30/60fps. Lato audio vi sono due speaker stereo mentre, come vibrazioni, vi è un motore lineare lungo l’asse X.

Il chipset per l’Oppo Find X6 Pro è lo Snapdragon 8 Gen 2, che coopera con la NPU video proprietaria MariSilicon X. La RAM è LPDDR5X, laddove lo storage è di tipo UFS 4.0. Come connettività figurano il Wi-Fi 7 (34 minuti per trasferire un file 200 GB), il GPS, il Bluetooth 5.3, gli infrarossi, la microUSB Type-C, l’NFC e la doppia 5G su Dual SIM. OPPO Find X6 Pro carica rapidamente (50% in 10 min, del tutto in 8 min) a 100W la batteria da 5.000 mAh, che beneficia anche della ricarica wireless rapida a 50 W (60% in 30 minuti, del tutto in 52 minuti), e di una modalità di ricarica super rapida intelligente, e un sistema che, dopo 1.600 cicli, conserva l’80% della capacità della batteria. ​​​​Il sistema operativo è ColorOS 13.1​​​​ su base Android 13.

Come prezzi, la versione da12+256 GB costa 5999 yuan (circa 814 euro), quella da 16+256 GB viene 6499 yuan (circa 882 euro), e quella da 16+512GB è listata a 6999 yuan (circa 949 euro).

Impermeabile IP64, Oppo Find X6 (162,9×74,1×8,96 mm per 207 grammi) è previsto nei tre colori Snow Mountain Gold, Starry Sky Black e Feiquan Green. Nell’Oppo Find X6 lo schermo è un pannello OLED Tianma T7 da 6,74 pollici con risoluzione a 2772×1240 pixel, refresh rate dinamico a 120Hz (1 -120Hz in quanto LTPO), 360 Hz di touch sampling, luminosità massima a 1.450 nits, profondità colore a10-bit, tecnologia del display Pro XDR.

Davanti, per videochiamate e selfie, la fotocamera anteriore + una Sony IMX709 da 32 megapixel con matrice RGBW, mentre posteriormente spicca il sensore principale Sony IMX890 (1/1.56″) da 50 megapixel stabilizzato otticamente, assieme all’ultragrandangolo Samsung S5KJN1 (1/2.8″) da 50 megapixel e al periscopico (3x ottico, 25 cm di distanza minima di messa a fuoco) Sony IMX890 (1/1.56″, prisma di sospensione contro le vibrazioni) da 50 megapixel. I video sono catturati in 4K a 30/60fps. C’è sempre la tecnologia Hasselblad Natural Image. Rimangono anche gli speaker stereo e il motore vibrazionale sull’asse X.

Per le elaborazioni mobili è stato scelto il chipset MediaTek Dimensity 9200, che si avvale sempre della RAM LPDDR5X e dello storage UFS 4.0: in comune col modello pro rimane la NPU video proprietaria MariSilicon X. Sul piano energetico la batteria da 4.800 mAh, beneficia della carica rapida cablata a 80W e sempre della conservazione della capacità all’80% dopo 1.600 cicli di carica-scarica. Le connettività prevedono il 5G, il Dual SIM, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, il GPS, gli infrarossi e l’NFC. Android 13 è rivestito dall’interfaccia ColorOS 13.1​​​​. Come prezzi, OPPO Find X6 è venduto in 12+256GB a 4.499 yuan (circa 610 euro), in 16+512 GB a 4999 yuan (circa 678 euro).