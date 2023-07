Il tablet da gioco Red Devils arriva sul mercato: prestazioni, schermo e batteria da urlo

Se siete appassionati di giochi e cercate un dispositivo portatile che vi offra un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, il tablet da gioco Red Devils potrebbe essere quello che fa per voi. Questo tablet, prodotto dalla società cinese Nubia, è stato rilasciato ufficialmente il 5 luglio 2023 e promette di stupire gli utenti con le sue caratteristiche tecniche di alto livello.

Il tablet da gioco Red Devils è dotato di un chip Snapdragon 8+, una piattaforma di elaborazione top di gamma da 3,2 GHz, che garantisce una potenza di calcolo elevata e una gestione efficiente dell’energia. La memoria LPDDR5 e la memoria flash UFS 3.1 consentono di avere una velocità di trasferimento dei dati e una capacità di archiviazione ottimali. Il sistema di raffreddamento ICE, con una superficie totale di 130.351 mm², mantiene il tablet a una temperatura adeguata anche durante le sessioni di gioco più intense. Il sistema energetico CUBE fornisce una protezione intelligente della batteria e una modalità di risparmio energetico.

Il punto forte del tablet da gioco Red Devils è lo schermo LCD BOE da 12,1 pollici, con una risoluzione di 2560 × 1600 pixel e un supporto per il refresh rate di 144 Hz. Questo significa che il tablet può riprodurre immagini nitide e fluide, senza sfarfallamenti o ritardi. La frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz rende il tablet reattivo ai comandi dell’utente, mentre la luminosità di picco di 600 nits assicura una buona visibilità anche in ambienti luminosi. Il rapporto dello schermo da 16:10 offre un ampio spazio visivo, ideale per i giochi e la visione dei video. Lo schermo supporta anche la profondità di colore a 10 bit, e la copertura DCI-P3 al 100%, che permettono di avere una gamma cromatica più ampia e realistica. Inoltre, lo schermo ha superato la certificazione UL per la protezione degli occhi a bassa luce blu e ha una funzione che avvisa l’utente se lo schermo è troppo vicino al viso. Secondo le fonti cinesi, sarebbe quasi lo stesso schermo visto sul “cugino” ZTE Axon Pad.

Per quanto riguarda la fotocamera, il tablet da gioco Red Devils ha una fotocamera anteriore da 16 MP (Hynix hi1634) e una fotocamera posteriore da 13 MP (Hynix hi1336). Queste fotocamere consentono di scattare foto e video di buona qualità, ma anche di fare videochiamate e streaming con i propri amici o con altri giocatori. La durata della batteria è un altro aspetto importante per un tablet da gioco. Il tablet da gioco Red Devils ha una batteria da 10.000 mAh, che gli conferisce un’autonomia sufficiente per diverse ore di utilizzo. Inoltre, il tablet supporta la ricarica rapida da 80 W, che permette di ricaricare il tablet al 100% in soli 55 minuti.

Il tablet da gioco Red Devils ha uno spessore di 6,5 mm e un peso di 613 g, il che lo rende facile da trasportare e da tenere in mano. Il design del tablet è elegante e sportivo, con una colorazione nera denominata cavaliere della notte oscura. Il tablet supporta il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6 e ha quattro altoparlanti integrati per un audio potente e immersivo. Il tablet è dotato del sistema REDMAGIC OS 8.0, basato su Android, che offre una serie di funzioni dedicate ai giocatori, come la piattaforma X-gravity, lo spazio di gioco e la modalità game boost.

Per rendere l’esperienza di gioco ancora più completa, il tablet da gioco Red Devils può essere abbinato alla tastiera touch intelligente Red Magic (599 yuan, circa 77 euro) e alla stilo intelligente (399 yuan, circa 51 euro).

La tastiera touch intelligente Red Magic è una tastiera meccanica wireless a bassa latenza (1 ms) che si collega al tablet tramite Bluetooth e che offre una digitazione rapida e precisa. La tastiera ha anche una retroilluminazione RGB personalizzabile e una batteria da 5.000 mAh. Non mancano due interruttori personalizzati Red Devils e il supporto per la connessione a tre modalità. La stilo intelligente è una penna capacitiva che si attacca magneticamente al tablet e che permette di scrivere, disegnare e interagire con lo schermo in modo naturale e preciso. Lo stilo ha anche un pulsante programmabile e una batteria da 60 mAh. Il tablet da gioco Red Devils è disponibile in due versioni: quella da 12+256 GB, con un prezzo di 3.899 yuan (circa 502 euro) e quella da 16+512 GB, con un prezzo di 4.599 yuan (circa 593 euro). Questi prezzi sono piuttosto competitivi se confrontati con device mobili da gioco sul mercato, come il Lenovo Legion Pad Pro o l’Asus ROG Phone 5.