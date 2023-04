ZTE Axon Pad 5G: ufficiale il tablet con doppia SIM 5G e Snapdragon 8+ Gen 1

Tra i dispositivi che la cinese ZTE ha presentato nel corso di un evento tenuto in patria, oltre allo smartphone Axon 50 Ultra, vi è stato anche il tablet ZTE Axon Pad 5G, il primo tablet a supportare il 5G su due SIM.

ZTE Axon Pad 5G presenta uno chassis spesso appena 6,5 mm e con un peso di 605 grammi. Al momento non si conoscono le specifiche del suo imponente comparto fotografico (si parla di 16 mpx per il sensore principale, con HDR, panorama, e video a 1080p a 30fps), ma il display è un pannello LCD IPS da 12,1 pollici, con risoluzione 1600 x 2560 pixel, 249 PPI, 16:10 di rapporto d’aspetto, supporto alla profondità colore a 10-bit e 120 Hz di refresh rate.

Lo spazio è sufficiente per alloggiare una batteria da ben 10.000 mAh che, caricata velocemente via cavo a 80W, permette di arrivare tranquillamente a fine serata. La sezione audio, altrettanto adeguata, prevede 4 altoparlanti stereo.

Il cuore pulsante del tablet ZTE Axon Pad 5G è sempre il chipset di punta Snapdragon 8+ Gen 1 realizzato a 4 nanometri, con otto core (3,0 GHz) e GPU Adreno 730 visto sullo smartphone compagno di presentazione. C’è un chip proprietario per la sicurezza che crittografa i dati a livello hardware, mentre le memorie supportare sono di tipo LDDR5 per la RAM (8 GB) e di tipo UFS 3.1 per lo storage (128 o 256 GB, non è chiaro se espandibili).

Animato da Android 13, il tablet ZTE Axon Pad 5G supporta la Stylus proprietaria per prendere appunti, in quanto provvisto di un digitalizzatore, e di una Smart Magnetic Keyboard, una tastiera ad aggancio magnetico, grazie alla quale si avrà la sensazione di lavorare a un notebook. Al momento, assieme ad alcuni dettagli tecnici, manca anche il prezzo di questo device.