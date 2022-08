Ascolta questo articolo

Nell’evento che ha portato alla ribalta il gaming phone Legion Y70, il brand cinese Lenovo ha svelato anche il tablet intrattenitivo Xiaoxin Pad Pro, 2022, particolarmente versato nella multimedialità.

Il tablet Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 (6,8 mm di spessore, per 280 grammi di peso) sfoggia un pannello OLED da 11,2 pollici risoluto in 2.5K, ben leggibile all’aperto (600 nits di picco come luminosità), in grado di attrarre i gamers con 120 Hz di rerefresh rate, ma anche chi ama guardare in streaming qualche bel film, grazie al supporto verso l’HDR10+ e il Dolby Vision, anche per lunghe ore senza stancare gli occhi (attenuazione PWM ad alta frequenza 1920 Hz, certificazione Rheinland Global Eye Protection 2.0).

La fotocamera anteriore, per selfie e videochiamate, arriva a 8 megapixel, contro i 13 di quella posteriore. Attorno al display sono schierati 4 speaker, predisposti per il Dolby Atmos, calibrati e sintonizzati dallo specialista del settore, JBL.

Sotto la scocca, il tablet Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 palesa una duplice natura, visto che è previsto con la possibilità di sceglierlo con un processore Snapdragon 870 (in questo caso con lo schermo che visualizza 10,7 100 milioni di colori) o con un MediaTek Kompanio 1300T. In ambedue i casi, la RAM è implementata sino a 8 GB, mentre lo storage si spinge a un massimo di 128 GB. Nello specifico, la versione col processore Qualcomm, capace di gestire la RAM LPDDR5, è prevista in 6+128 GB (2499 yuan e in 8+128 GB (2599 yuan): la versione col chip Mediatek capace di gestire una RAM di tipo LPDDR4X, nell’allestimento unico da 6+128 GB, viene a costare 2199 yuan. Al di là del processore scelto, è possibile espandere lo storage sino a 1 TB.

Lato energia, il tablet Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 fa affidamento batteria da 8.200 mAh gratificata dalla ricarica rapida (a 68 W per il modello Qualcomm, a 30W per quello Mediatek) via microUSB 3.2 Gen 1 Type-C: da segnalare un’ulteriore differenziazione a livello di Bluetooth, stante il supporto al livello 5.2 per il modello Qualcomm, ed a quello 5.1 per quello Mediatek.