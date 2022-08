Ufficiale il top gamma per gamers Lenovo Legion Y70

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento Legion mandato in streaming in patria, il brand cinese Lenovo ha presentato vari prodotti per il gaming, tra cui il nuovo top gamma telefonico Lenovo Legion Y70.

L’esordiente Lenovo Legion Y70, concepito nei colori nei colori Ice Soul White, Flame Red, e Titanium Grey, esibisce un telaio squadrato (spesso 7.99 mm per 209 grammi di peso) in alluminio aeronautico lavorato con strumenti di precisione CNC. Il display, piatto, è un pannello AMOLED (con fingerprint integrato) da 6.67 pollici risoluto in FullHD+, con supporto al Dolby Vision, all’HDR10+, molto luminoso (1.000 nits di picco), estremamente reattivo grazie a 144 Hz massimi di refresh rate (con preset da 48/60/90/120) ed ai 1.500 Hz di frequenza di campionamento del tocco istantaneo, decisamente rispettoso della vista (certificazioni di bassa luce blu, SGS Low Smear, attenuazione CC globale).

Nel foro in alto al centro, si trova la selfiecamera da 16 megapixel (OmniVision OV16A, f/2.0) mentre, dietro, un’isola rettangolare che galleggia a sinistra sul pannello posteriore in vetro AG propone un sensore principale da 50 megapixel stabilizzato otticamente (OmniVision OV50A, 1/1,55, f/1.8), uno secondario ultragrandangolare (120°) da 13 megapixel (Hynix Hi-1336, f/2.2) ed un terziario da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità. L’audio può contare sullo standard Dolby Atmos conferito ai due speaker stereo, mentre il coinvolgimento multisensoriale annovera anche il motore lineare vibrazionale AAC 9595 lungo l’asse X .

Tenuto a bada da un sistema di dissipazione a 10 strati esteso in totale per 36938 mm² con un’ampia (5047 mm²) ma sottile (0,5 mm) camera di vapore, opera il processore premium Snapdragon 8+ Gen 1, in grado di sfruttare sino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1, traendo energia della batteria da 5.100 mAh, caricabile rapidamente (80% in 34 minuti), via Type-C 2.0, a 68W, con supporto a un sistema di carica bypass (energia fornita direttamente allo smartphone) e un boost nell’autonomia offerto dalle funzioni di Android 12 che, celato sotto l’interfaccia ZUI 14, si occupa di gestire anche le connettività, tra cui il WiFi ax, il Bluetooth 5.2, il 5G e l’NFC.

Secondo quanto comunicato da Lenovo, il Legion Y70, in vendita dal 22 Agosto, costerà 2970 yuan con 8+128 GB, 3370 yuan con 12+256 GB, e 4270 yuan con 16+512 GB.