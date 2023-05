Il nuovo Moto Edge 40 porta IP68 e 50 megapixel nella fascia media

Non c’è che dire. Motorola si è scatenata negli ultimi giorni. Il brand della M alata è stato senza dubbio uno dei brand più attivi, non solo nel disseminare attorno ai suoi venturi prodotti tanti rumors e immagini leaked, ma anche nell’annunciare tanti smartphone, come i Moto G 5G e Moto G Stylus in versione 2023, e smartwatch, come i Moto Watch 200 e 70. A tali prodotti se n’è da poco aggiunto un altro, ovvero lo smartphone di fascia media Moto Edge 40, compagno standard del modello Pro visto ad Aprile.

Moto Edge 40 ha una scocca, impermeabile secondo lo standard IP68, col frontale leggermente curvo ai bordi e il retro in ecopelle (detta anche pelle vegana) nelle palette (quasi tutti con riferimenti astrali) Lunar Blue (158,4×71,99×7,49 mm per 167 grammi), Magenta, Eclipse Black e Nebula Green (58,4×71,99×7,58 mm per 171 grammi). Sul lato destro c’è il bilanciere del volume, e il pulsante di accensione, che però non fa da scanner per le impronte digitali, sì presente ma celato sotto lo schermo nella sua parte inferiore.

Passando alle specifiche tecniche, Moto Edge 40 adotta uno schermo con design “Endless Edge“, in pratica senza cornici su due lati, con la fronte molto corta e il mento non esagerato: il risultato è uno screen-to-body del 92,7%. Nello specifico si tratta di un pannello pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ , 144 Hz di refresh rate, 1.200 nits di luminosità massima, copertura dello spazio colore DCI-P3 e supporto all’HDR10+.

Il foro in alto al centro di tale schermo ospita la fotocamera anteriore via sensore da 32 megapixel (pixel da 0,7 a 1,4 micrometri tramite quad pixel, f/2,4, pixel, video Vlog e Portrait, modalità Horizon Lock). Il retro ha uno square (quadrato arrotondato) che ospita due anelli un poco sporgenti. Di essi, uno ospita un sensore principale da 50 megapixel (1/1,5″, f/1.4, pixel da 1 a 2 micrometri via quad pixel, PDAF omnidirezionale) con stabilizzazione ottica (OIS), e uno alloggia un ultra grandangolo (120°) da 13 megapixel (f/2,2, pixel da 1,12 micrometri) con funzione di Macro Vision. L’audio annovera 3 microfoni e due speaker col supporto al Motorola Spatial Sound e al Dolby Atmos.

Sotto il “cofano” del Moto Edge 40 troviamo il chipset octacore (4 core P a 2,6 GHz, 4 core E a 2.0 GHz) MediaTek Dimensity 8020 con scheda grafica Arm Mali-G77 a 9 core. Il costruttore ha previsto il device nella configurazione con 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage UFS 3.1. La batteria da 4.400 mAh gode della carica rapida TurboPower a 68W via microUSB Type-C e di quella wireless a 15W. Sul piano delle connettività spiccano il 5G, il dual SIM, il Bluetooth 5.2, il Wi Fi ax/6, il GPS e l’NFC. Il sistema operativo, con tanto di hub per sicurezza è privacy Moto Secure App, è Android 13.

Prezzato a 599,99 euro, Moto Edge 40 sarà acquistabile sino a fine mese al prezzo di 529,90 euro sia online che presso lo store Spazio Lenovo di Milano (corso Matteotti 10). La variante Nebula Green arriverà a metà Maggio presso le più importanti catene di distribuzione dell’elettronica.