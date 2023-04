Motorola Edge 40 Pro: ufficiale il top gamma by Lenovo con turbo ricarica

Motorola (by Lenovo) ha colto l’esempio di OnePlus e ha annunciato un proprio smartphone che, rappresentato dal Moto Edge 40 Pro, ha le carte in regola per essere uno dei migliori top di gamma sotto i 1.000 euro di listino.

Impermeabile IP68, Moto Edge 40 Pro (161,2 x 74 x 8,6 mm, per 197 grammi) adotta curvature su tutti i lati del perimetro, per una buona impugnatura e pone sul retro una finitura opaca nella colorazione unica Quartz Black che, a seconda di come venga colpita dalla luce, mostra una trama puntiforme che nasconde bene i graffi e assolve a una pratica funzione anti ditate. In sostanza sembra quasi che la back cover abbia qualità rigeneranti, a fronte di microscopiche scalfitture quotidiane.

Il display del Moto Edge 40 Pro è un pannello pOLED da 6,7 pollici, appunto curvo su ogni lato, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus (7), con risoluzione FullHD+ a 2.400 x 1.080 pixel, supporto all’HDR10+, con 1.300 nits di picco come luminosità per una ottima leggibilità all’aperto, con refresh sate adattivo sino a 165 Hz (con preset anche da 60/90/120), o automatico secondo i contenuti. Lo scanner per le impronte digitali è presente sotto lo schermo: via Moto Actions è possibile accendere o spegnere lo schermo col doppio tocco, e attivare lo schermo sollevando il device.

La fotocamera anteriore è da 60 megapixel (f/2.2), supporta lo sblocco via riconoscimento facciale ma non solo. Tramite il Qualcomm Cognitive Image Signal Processor l’immagine viene scomposta in elementi differenti, come il cielo, le montagne, la pelle etc e ognuna viene ottimizzata al meglio in modo separato. Grazie al connubio di zoom intelligente e smartloop durante le videochiamate lo smartphone via AI potrà mandare un nostro video in loop in modo da far credere che si sia altrove.

Il lingotto posteriore ospita il Flash LED (con la torcia attivabile scuotendo il device) e la tripla fotocamera. Quest’ultima comprende un sensore principale da 50 megapixel (1/1,55″) stabilizzato otticamente con 2 micrometri di dimensione del pixel, un sensore ultrawide (115°) da 50 megapixel con pixel da 1,3 micrometri, e macro sino a 2,5 cm di distanza, e un telescopico (zoom ottico 2x) Sony IMX663 da 12 MP con, pixel da 1,22 micrometri. Secondo l’azienda, sarà possibile usare dalle social app telephoto, Dual Capture e ultragrandangolo mentre in tema di video spiccano diverse funzioni.

Video Portrait in sostanza porta l’effetto Bokeh, lo sfondo sfumato, dietro il soggetto quando in modalità video. Video Night Vision è un setting passando al quale di notte si ottengono maggiori dettagli grazie a filmati più luminosi, mentre Video Auto Focus Tracking tiene il soggetto a fuoco anche se in movimento (le scie, purtroppo, si vedono) e Horizon Lock Stabilisation mantiene le riprese (FullHD @ 30 fps) ancorate sull’orizzonte anche di fronte a movimenti estremi, come la rotazione a 360° del telefono.

Da notare che i video si catturano in 8K @30fps, in 4K HDR10+ o 4K @60fps: inoltre, con i video 4k/60fps si può usare la stabilizzazione ottica ed elettronica. L’audio conta su 4 microfoni e su 2 speaker stereo: discreta la capsula auricolare, la vibrazione appare debole.

Il chipset di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sfrutta 12 GB di RAM LPDDR5X e uno storage UFS 4.0 da 256 GB. La batteria, da 4.600 mAh, si carica cablatamente a 125 watt (con ogni caricatore e cavo idonei e non solo con quelli proprietari): il TurboCharge fa andare dal 15% al 50% in 4 minuti e ottenere lo 0-100% in 23 minuti. Presenti la carica wireless a 15 watt e quella inversa a 5, non mancano alcuni accorgimenti per preservare la salute della batteria, come la carica ottimizzata, la disattivazione della carica rapida, la protezione da carica eccessiva, la batteria adattiva e il risparmio energetico.

Le connettività del Moto Edge 40 Pro sono il 5G, il Wi-Fi 7 (in un prossimo aggiornamento), il Bluetooth 5.3, la micro USB Type-C, l’NFC, il GPS dual band (assistito, Beidou, Glonass, Galileo). Il sistema operativo è Android 13 con la MyUI 5.0, la suite di sicurezza ThinkShield for Consumer e la modalità desktop PC qui nota come Ready For. Dal 3 al 16 Aprile, sarà possibile risparmiare sull’acquisto del device che, al posto di costare 999 euro, sarà pagabile “solo” 939 euro.