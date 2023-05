Ufficiali gli smartwatch Moto Watch 200 e 70 di Motorola

In una giornata ricca di avvenimenti in casa Motorola, il brand alato ha annunciato non solo un top di gamma e due middle-range economici, ma anche una coppia di smartwatch presto in arrivo (“coming soon“), i Moto Watch 70 e 200, che risultano essere realizzati, come nel caso del Watch 100, dalla canadese CE Brands Inc (licenziataria del marchio).

Partendo dal vertice della coppia, Moto Watch 200 ha un telaio squadrato in stile Apple Watch, realizzato in alluminio, impermeabile sino a 5 atmosfere, nella misura da 45 mm molto adatta ai polsi di grandi dimensioni. Lo schermo, rettangolare, ha una diagonale da 1.78 pollici affidata a un pannello AMOLED: secondo la scheda tecnica è possibile alternarvi oltre 100 watch face. L’interno ospita diversi sensori, tra cui l’altimetro, l’accelerometro e quello per l’ossigeno nel sangue SPO2: come tracking sportivi, il wearable, capace di sincronizzarsi con Google Fit e Strava, è in grado di tracciare sino a 28 attività sportive, anche mettendo a frutto il GPS del quale è provvisto. Non manca il tracking del sonno.

Moto Watch 200 mostra anche le notifiche dello smartphone, cui è associato via Bluetooth 5.3 LE: essendo però provvisto anche di microfono e speaker permette di gestire le telefonate direttamente dal polso. Grazie al firmware proprietario Moto Watch OS, e alla batteria da 355 mAh, si ottengono 14 giorni di autonomia con un uso regolare. Il prezzo del wearable, nelle colorazioni Gold e Phantom Black, è di 150 dollari.

Meno della metà, 70 dollari, secondo il sito ufficiale Motowatch.com, servono per accaparrarsi il Moto Watch 70. Quest’ultimo ha uno chassis in lega di zinco da 43 mm resistente all’acqua secondo il grado IP67, di forma più rettangolare: il tettuccio è formato da un display LCD da 1,69 pollici con curvatura leggera su tutti e 4 i lati. All’interno dello chassis, nel colore Phantom Black, agiscono i sensori per la temperatura e la frequenza cardiaca.

Dotato di integrazione verso Google Fit e Strava, adotta il Bluetooth 5.0 LE per collegarsi con lo smartphone da cui ricevere le notifiche. Anche in questo caso troviamo il tracking del sonno e di sino a 28 attività sportive. La batteria, da 355 mAh, promette 10 giorni di autonomia con un uso normale e regolare. Lato software c’è sempre Moto Watch OS, che mette a disposizione oltre un centinaio di watch face per lo schermo.