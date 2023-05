Moto Edge+ (2023): ufficiale il top di gamma che intriga i gamers

Dopo l’avvistamento nel database dell’ente Bluetooth SIG nello scorso Febbraio, Motorola ha effettivamente annunciato, per ora negli USA, il top gamma Motorola Edge+ 2023 con specifiche di punta a un prezzo interessante più versato per l’utente consumer rispetto al modello Lenovo ThinkPhone dedicato all’utenza business.

Imparentato col modello Motorola Edge 40 Pro, il nuovo Moto Edge+ 2023 ha uno chassis (161,16x74x8,59mm per 203 grammi) Interstellar Black impermeabile IP68 contro acqua e polvere e resiste alle cadute proteggendo lo schermo, virtualmente senza bordi in quanto curvo, con un vetro Gorilla Glass Victus. Nello specifico davanti troviamo un display da 6,67 pollici tramite un pannello pOLED con risoluzione Full HD+ (394), rapporto panoramico a 20:9, 89,6% di screen-to-body, supporto al Dolby Vision, 1.300 nits di luminosità: considerando la frequenza di aggiornamento da 165 Hz, i 360 Hz di touch sampling e il supporto audio di due speaker con il beneficio dello standard Dolby Atmos, l’assist ai gamers è bell’e servito.

Il chipset che in altri flagship ha stupito, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, qui gode del degno supporto della RAM LPDDR5X, con ben 8 GB, e dello storage, del tipo UFS 4.0, da 512 GB.

Fotograficamente, sul davanti, troviamo una selfiecamera da 60 megapixel (da 0,61 a 1.22 micrometri via Quad Pixel, f/2,2). Sul retro, dall’aspetto smerigliato grazie a un “intarsio di vetro antiriflesso in velluto”, abbiamo un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, pixel da 1 a 2 micrometri via quad pixel, 1/1,5″) con messa a fuoco “all pixel”, PDAF omnidirezionale, e stabilizzazione ottica, un sensore da 50 megapixel (f/2.2, da 0.64 a 1.28 micrometri via quad pixel) per l’ultra wide (114°) con funzione di macro, e uno “telescopico” da 12 megapixel (zoom 2x, pixel da 1,22um, tele, f/1,6). L’assetto fotografico è in grado di catturare video in 8K a 30 fotogrammi per secondo, con il 4K che può essere girato a 60 fps o in HDR10+ a 30 fps. A livello funzionale, Moto Edge + 2023 annovera la funzione Auto Focus Tracking, la funzione Horizon Lock che stabilizza i video bloccandoli sull’orizzonte (adatta a sport movimentati come gli sci), e la funzione Night Vision. Lato audio, vanno annoverati anche ben 4 microfoni.

La batteria, da 5.100 mAh, ha una carica veloce inferiore a quella del prodigioso Motorola Edge 40 Pro, qui da 68W (TurboPower) in modalità cablata. Come ricarica wireless c’è la velocità di 15W che cala a 5W se si tratta della ricarica wireless inversa (basta poggiare l’altro device sulla schiena di questo telefono). Tra le connettività, Moto Edge+ 2023 annovera il 5G, il Dual SIM via eSIM, il GPS, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6E (con Wi-Fi 7 ready), e l’NFC per i pagamenti contactless. La sicurezza è ottemperata con lo sblocco facciale, lo scanner per le impronte digitali nel display, e via funzionalità ThinkShield, Moto Secure.

Il sistema operativo è Android 13 con 4 anni di security update, 3 anni di major update e piattaforma desktop mode “Ready For”. Moto Edge+ 2023 sarà in pre-ordine il 19 Maggio, e in vendita il 25 Maggio, su Motorola.com e presso rivenditori autorizzati, al prezzo di 799,99 dollari (726 euro).