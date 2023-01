ThinkPhone by Motorola: al CES 2023 ufficiale lo smartphone professionale di Lenovo

Ascolta questo articolo

Come previsto, Lenovo ha colto l’occasione del CES 2023 non solo per mostrare tante novità in quota informatica, ma anche per tentare l’assalto agli orfani dei BlackBerry con un “suo” telefono aziendale smart, il Lenovo ThinkPhone by Motorola, che giunge nel trentennale del marchio ThinkPad.

Lenovo ThinkPhone by Motorola (158,76×74,38×8,26mm per 188,5 grammi) punta molto su sicurezza e resistenza. Nel primo caso, si possono apprezzare le opzioni dell’ombrello protettivo ThinkShield, ma anche l’hub di sicurezza e privacy Moto Secure, che gli amministratori di sistema possono configurare da remoto (es. intervenendo sugli avvisi di rete, sulle impostazioni della schermata di blocco) grazie alle soluzioni per il device management Moto OEMConfig o Moto Device Manager, usabili anche per attivare con zero touch e gestire da remoto l’intero parco macchine per l’utenza finale. C’è poi il chip crittografico Moto KeySafe (come il TPM nei PC) che isola e salva dalle manomissioni password, pin, e dati sensibili e di lavoro.

Sul piano dell’affidabilità e della resistenza, interviene la struttura in fibra aramidica, il vetro Gorilla Glass Victus, l’impermeabilità IP68 contro polvere e acqua e il superamento dei test militari MIL STD 810H, tal che il device resiste immerso a 1,5 metri per mezzora e a cadute da 1,25 metri.

Esteticamente, ha un design sobrio e minimalista, la cui unica eccezione è il tastino rosso che spicca di lato. Premendolo, si possono richiamare le app professionali più rilevanti, ma anche comunicare in modalità push-to-talk usando l’app Walkie Talkie della piattaforma Teams di Microsoft, la cui collaborazione ha portato anche ad aver preinstallate app come Microsoft 365 e Outlook.

Passando alle specifiche, Lenovo ThinkPhone by Motorola si presenta con un display panoramico (20:9) pOLED da 6,6 pollici risoluto a 2400×1080 pixel, quindi in FullHD+, con 92,12% di screen-to-body, densità pari a 394 PPI, 144 Hz di refresh rate, supporto a YouTube HDR Playback e Amazon HDR Playback, predisposto per l’HDR10+, certificato SGS per la bassa sfocatura del display, integrato con uno scanner per le impronte digitali, Nel foro al centro, il display cela la selfiecamera da 32 megapixel, con pixel binning che porta i pixel da 0,7 a 1,4 micrometri, autofocus, e f/2,45).

La doppia fotocamera posteriore prevede un sensore principale da 50 megapixel (f/1,8, quad pixel per pixel da 1 portati a 2 micrometri, stabilizzazione ottica, PDAF omnidirezionale, video sino all’8K@30fps), e un ultragrandangolo da 120° a 13 megapixel (pixel dimensionati a 1,12 micrometri, f/2,2) con funzione di macro vision, La sezione audio annovera due microfoni e due speaker con Dolby Atmos.

La sezione elaborativa del Lenovo ThinkPhone by Motorola annovera l’ottimo chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, coadiuvato da una RAM LPDDR5 da 8 o 12 GB e da uno storage previsto nei tagli da 128/256/512 GB. Dotato di connettività quali Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e modulo NFC, il device ha una batteria da 5.000 mAh con carica rapida TurboPower cablata a 68W e wireless a 15W. Il sistema operativo è Android 13 con la soluzione Think 2 Think a base Ready For (modalità per una collaborazione istantanea tra mondo mobile e PC).