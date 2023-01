Lenovo si scatena al CES 2023 con notebook, monitor, computer e super tablet

Ascolta questo articolo

Una delle società che più ha tenuto il segreto sui prodotti previsti per Las Vegas è stata la cinese Lenovo che, nelle scorse ore, all’apertura del CES 2023, ha svelato un ampio assortimento di prodotti contrassegnati da alte prestazioni, da un’attenzione al design, adattabili alle esigenze degli utenti grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, ma anche attenti all’ambiente, con l’impiego ove possibile (nei prodotti e nel confezionamento) di materiali riciclati e il miglioramento dell’efficienza energetica dei propri device grazie alla collaborazione di partner di settore.

Nella serie di prodotti ThinkBook Plus arriva il nuovo ThinkBook Plus Twist, con una cerniera ruotante. Si tratta di un notebook che, da una parte, ha un display OLED da 13,3 pollici risoluto in 2,8K, capace di 400 nits di luminosità, posto dietro un vetro touch tra cornici sottili e, dietro, al posto della back dover, reca – sotto un touch glass – un display e-Ink a colori da 12 pollici, con 12 Hz di refresh rate e illuminazione frontale. Ambedue gli schermi supportano la penna full size autonoma sino a 18 mesi. Secondo quanto spiegato, l’utente può usare il dispositivo, animato da processori Intel di 13a gen con il Wi-Fi 6E 1 che porta vantaggi nella stabilità e prestazione delle connessioni, come macchina da scrivere, ruotando verso l’utente lo schermo a inchiostro elettronico, che può essere usato anche in modalità tablet, per prendere appunti o note come un e-paper, di sicuro col vantaggio anche di stancar meno gli occhi e aumentarne l’autonomia. Per i lavori più complessi, si può ruotare l’OLED, con cui si può interagire sempre via tastiera o penna.

ThinkBook 16p Gen 4 è un portatile modulare con schermi da 16 pollici che, tra le opzioni, possono arrivare anche al 3,2 K da 165 Hz con supporto al Dolby Vision. Animato da processori Intel di 13a gen con GPU GeForce Next-Gen per laptop di Nvidia, supporta la RAM DDR5 e lo storage sino a 2 TB (via doppio SSD). La sezione multimediale prevede una webcam FullHD, due microfoni con cancellazione del rumore, e quattro speaker rivolti verso l’utente: la batteria è da 80 Wh e supporta la ricarica rapida. Grazie ai pogo pin posti dietro, nella parte superiore del monitor, consente l’aggancio di accessori Lenovo Magic Bay, tra cui la webcam Lenovo Magic Bay 4K (per lo streaming in 4K a 30 fps), il modem 4G Magic Bay LTE (con led di connessione), la lampada (con luminosità sino a 200 lux) Lenovo Magic Bay Light.

Il ThinkBook Wireless Dock per ThinkBook 13x Gen farà da docking wireless per il portatile menzionato, mettendogli a disposizione la ricarica wireless universale, il Power-by-Contact e il Wi-Fi 6.

Col sistema operativo IGEN o Windows 11, il computer desktop ThinkCentre neo 50q Gen ha un volume di 1 litro che gli consente di installare anche un sistema di ventilazione assieme ai processori Intel di 13a generazione, coadiuvati da max 32 GB di RAM DDR4 e da uno storage che annovera sino a 1 TB di SSD e un hard disk meccanico da 1 TB. Il prodotto supporta la connettività Wi-Fi 6 e, come interfaccia, ha anche la Board-to-Board (BTB): in quanto rivolto alle imprese, adotta anche l’ampio ombrello delle soluzioni di sicurezza Lenovo ThinkShield.

Nella serie Yoga le innovazioni partono dal notebook convertibile Yoga Book 9i. Quest’ultimo può assumere le modalità d’uso laptop, tablet, o a tenda e si distingue per il suo avere un doppio display OLED full-size. L’utente può usare quest’array ad esempio per mostrare in presenza su uno schermo una presentazione nel mentre ne controlla le diapositive sull’altro, o durante un meeting virtuale l’host può condividere la presentazione su uno schermo con l’altro delegato alla gestione delle risposte, della chat e delle diapositive. Ad animare il prodotto, provvisto di una tastiera Bluetooth staccabile e usabile in ottica produttività con una Smart Pen Lenovo, sono processori Intel di 13a gen con supporto alla piattaforma Intel Evo.

Capace di supportare più assistenti vocali, il Lenovo Yoga AIO 9i è un desktop all-in-one con uno schermo da 31,5 pollici senza cornici su 3 lati, con risoluzione 4K e 100% sulla scala RGB. Il supporto metallico sul retro consente al perno dello schermo di ruotare all’angolazione desiderata, anche in verticale. Lato meeting online, propone una webcam da 5 megapixel con infrarossi per l’accesso intelligente e otturatore elettrico integrato mentre, come audio, vi sono 4 speaker Harman Kardon col supporto all’audio Dolby Atmos. In ottica versatilità, si osserva il suo uso multi-device grazie al cavo USB-C che permette di collegare, tenendolo carico, il proprio notebook col vantaggio del poter controllare entrambi con il medesimo set di tastiera e mouse. Ad animarlo sono i processori Intel di 13a generazione, sino all’i9, e GPU dedicate per laptop, fino alla Nvidia GeForce Next Gen.

Per il lavoro e la produttività, arrivano poi i notebook Yoga Slim 6i (OLED 14″ in 16:10 con Dolby Vision e opzionale touch, webcam in tacca per un’agile apertura e funzionalità quali la cancellazione del rumore e la sfocatura dello sfondo, struttura in metallo, processori Intel Evo), Yoga 9i (14″) e Yoga Slim 7i Carbon (13″): gli ultimi due modelli vedono in servizio processori mobili Intel sino alla tredicesima generazione mentre il secondo supporta le lunghe sessioni con una più performante batteria e ha l’opzione per processori AMD Ryzen serie 7000.

Tra le proposte per il gaming, non mancano quelle della serie Legion. Si parte con alcuni monitor, come il Lenovo Legion Y27qf-30 che propone la risoluzione QHD e 250 Hz di refresh rate overcloccabile, e il Lenovo Legion Y27f-30, un FullHD da 27″ che, a un prezzo più accessibile, assicura comunque prestazioni fluide. Tra i portatili, i modelli Lenovo Legion Pro 7 e 7i (raffreddati con un’infusione di metallo liquido sulla CPU e il sistema Lenovo Legion ColdFront 5.0 con Hybrid Thermals che prevede una vapor chamber che copre CPU e GPU o solo la CPU con la GPU affidata a una condotta di calore ibrida), Lenovo Legion Pro 5 e 5i (Cold Front 5.0 che raffredda con l’impiego di una condotta termica ibrida, un composto termico a cambio fase, una doppia ventole, e “massicci sistemi di scarico e aspirazione“) hanno tutti display da 16 pollici e sono animati da processori AMD Ryzen serie 7000 o da processori Intel di 13a gen, con l’avallo delle schede grafiche GeForce RTX di Nvidia. Soprattutto, in tutti questi laptop c’è il chip Lenovo LA AI, che via algoritmo ottimizza le risorse per un gaming ottimale.

Lenovo Legion Tower 7i è un potente computer fisso mosso da processori Intel di 13a generazione coadiuvati dalle schede grafiche Nvidia GeForce RTX e da un massimo di 64 GB di RAM DDR5: nel suo volume di 34 litri comprende come complesso per lo smaltimento termico sino a 6 silenziose ventole ARGB, un dissipatore di calore VRM e un opzionale sistema di raffreddamento a liquido. Nel caso del Lenovo Legion Tower 5i, il suo volume di 26 litri presenta processori AMD sino al Ryzen 9 e schede grafiche Radeon serie RX 7000 di AMD o GeForce RTX.di Nvidia. Ed ora, largo ai tablet.

Lenovo Smart Paper (499 euro già da questo mese) è un taccuino digitale con uno schermo e-ink da 10,3 pollici provvisto di trattamento antiriflesso. L’utente può prendere appunto tramite la Lenovo Smart Paper Pen, che non necessita di carica e si ripone nella custodia, dalla punta in feltro, con 23 ms di latenza massima: secondo il costruttore, tale penna, che supporta il rilevamento dell’inclinazione e 4.096 livelli di pressione, può variare 9 stili di penna, tra cui matita (meccanica e di legno), penna a sfera, calligrafica e pennarello. Il dispositivo ha poi 50 GB di storage, per raccogliere sino a 50mila pagine di note (redigibili su 74 modelli i block notes, tra cui fogli vuoti, spartiti musicali, a righe, grafici, etc), mentre i due microfoni permettono di registrare ad esempio una conferenza. L’app Lenovo Smart Paper permette di sincronizzare i contenuti con device iOS, Android, Windows, ma anche di trascrivere l’audio e di tradurre in varie lingue i test.

Lenovo Tab Extreme (Febbraio, 1.499 euro) è un tablet premium animato da Android 13 con uno schermo OLED 3K da 14,5 pollici predisposto per la gamma di colori DCI-P3, con 1.000.000:1 di contrasto e sino a 120 Hz di refresh rate. La sezione audio conta su 8 speaker JBL (4 tweeter e 4 woofer) con supporto al Dolby Atmos e 4 microfoni per la cancellazione del rumore ambientale in modo che sino a 50 metri la voce sia captata nitidamente. Nel caso di riunioni con molte persone, si può attivare una modalità di ricezione vocale a 360°. Ad animarlo è un processore MediaTek Dimensity 9000 a 8 core, che contribuisce al raggiungimento di 12 ore di autonomia. Tra gli accessori, ci sono un supporto dual-mode ad aggancio magnetico, che permette al device di essere posizionato in verticale od orizzontale e una tastiera retroilluminata a doppia cerniera, per il raggiungimento dell’angolo di visione ottimale che, fissata, fa sì che la cerniera principale crei un vano nel quale riporre, alla chiusura del prodotto, la Lenovo Precision Pen 3.