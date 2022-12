CES 2023: Motorola annuncia i Moto Buds 600 ANC e Moto Watch 100 con rilevamento cadute

Ascolta questo articolo

In vista del CES 2023, Motorola ha annunciato due prodotti nell’ambito del settore delle tecnologie indossabili, grazie ad altrettanti brand licenziatari, con eBuyNow che ha sfoggiato un rivisitato Moto Watch 100, e SGW Global che ha messo in campo gli auricolari Moto Buds 600 ANC.

Partendo dal primo prodotto, si tratta di un leggero (stante il peso di soli 29 grammi) smartwatch in alluminio, colorato in Glacier Silver e Phantom Black, impermeabile sino a 5 atmosfere, con un display circolare da 1.3 pollici di tipo LCD sul quale è possibile alternare 6 diversi quadranti, digitali e analogici. Tale display ha la funzione per disattivare il touch e caratteri grandi. Il cinturino, invece, è in silicone nero. Apparentemente mancano Wi-Fi e storage locale, ma il consumatore avrà diritto al GPS, al tracciamento di 28 modalità sportive, senza contare l’integrazione con Strava e Google Fit. In quota benessere, il Moto Watch 100 rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca, attenziona il sonno, sostiene la dieta monitorando il peso e incita alle buone abitudini eseguendo il conteggio dei passi e permettendo di sfidare gli utenti inseriti della propria cerchia nel raggiungere certi obiettivi.

Sul versante dell’autonomia, grazie all’adozione del firmware proprietario Moto Watch OS al posto di Wear OS, dopo 60 minuti di ricarica si ottengono sino a 2 settimane di autonomia. Acquistabile su Motowatch.com al prezzo di 119,99 euro, il Moto Watch 100 di eBuyNow (evoluzione del modello standard) è stato presentato come lo smartwatch più economico al mondo a possedere il rilevamento della caduta, con annesso software di condivisione familiare in ottica senior control.

I Moto Buds 600 ANC sono un paio di auricolari true wireless eredi dei Moto Buds-S ANC, sempre realizzati da SGW Global. Questi auricolari godono dell’impermeabilità IPX5 e possono essere usati in modalità mono: all’esterno supportano i controlli via tocco, anche per richiamare Assistant. La qualità sonora è migliorata dal supporto al codec aptX Adaptive e dal supporto, su musica e chiamate, alla tecnologia Snapdragon Sound: non manca una tecnologia di cancellazione ibrida del rumore, che riduce il rumore di fondo.

In tema di accoppiamento, è presente il Google Fast Pair per un facile accoppiamento con i device Android e non manca il Bluetooth multipoint per l’associazione a due dispositivi in contemporanea: come autonomia, si arriva ora a 26 ore totali di funzionamento grazie alla custodia, che supporta la ricarica wireless. L’acquisto degli auricolari Moto Buds 600 ANC è possibile per ora in bundle con Motorola Edge 30 Fusion mentre, da soli, saranno acquistabili da Gennaio a 149,99 euro su motorolasound.com.