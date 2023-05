Motorola annuncia le versioni 2023 dei Moto G 5G e Moto G Stylus

Motorola ha annunciato due smartphone economici per il mercato americano, con l’aggiornato Moto G 5G, che offre dei passi avanti ma anche dei downgrade rispetto al predecessore, e con l’ultimo ritrovato nella gamma Stylus. Ambedue i device arriveranno sul mercato nel mese appena iniziato di Maggio ai prezzi rispettivamente di 249 e 199 dollari (227 e 181 euro).

Disponibile dal 25 Maggio in Ink Blue, lo chassis (163,94×74,98×8,39 mm per 189 grammi) del Moto G 5G (2023) ha un LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (269 PPI) e l’89% di screen-to-body: il salto di qualità si ha nella fluidità, con l’arrivo dei 120 Hz di refresh rate.

La fotocamera anteriore è da 8 megapixel (pixel da 1,12um, f/2,0), mentre dietro, all’insegna di un linguaggio stilistico comune a molti modelli Motorola del 2023, troviamo un sensore macro da 2 megapixel (pixel da 1,75um, f/2,4) affiancato a un sensore principale da 48 megapixel (f/1.7, pixel da PFAF, pixel da 0.8 a 1.6 micrometri via Quad Pixel).

Se l’anno scorso c’era un chipset MediaTek, quest’anno va di moda Qualcomm che ha fornito il SoC Snapdragon 480+. Questo SoC octacore ha una frequenza di clock massima 2.0 GHz e annovera una GPU Adreno 619: è coadiuvato da 4 GB di RAM (niente opzione da 6), che fa coppia con 64 o 128 GB di archiviazione mentre lo scorso anno l’opzione da 128 aveva ceduto il passo a quella più grande da 256 GB.

Migliora la velocità della carica rapida via cavo USB Type-C, che arriva a 15W, in favore di una batteria da 5.000 mAh che dovrebbe consentire sino a 3 giorni di autonomia. Manca l’NFC ma ci sono due altoparlanti stereo con il supporto allo standard Dolby Atmos e la sicurezza è affidata sia allo sblocco facciale che alla scansione delle impronte digitali. Come connettività troviamo 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, il mini jack 3,5mm, GPS e il Dual SIM (con eSIM). Lato software Android 13 è accompagnato dalla funzionalità proprietarie Family Space, ThinkShield e Moto Secure.

Se tale telefono offre la connettività 5G, lo stesso non avviene – per ora – nella versione ufficializzata del Moto G Stylus (2023) sempre animata dal sistema operativo Android 13, disponibile dal 5 Maggio nei colori Midnight Blue o Glam Pink. Quest’ultimo (162,89×74,08×9,19mm per 195 grammi) ha uno schermo LCD da 6.5 pollici con 90 Hz di refresh rate, 93,71% di screen-to-body, e annessa stilo per disegnare, scarabocchiare e prendere appunti in ottica produttività (Moto Note) o creatività (Message), mutuando dal Moto G 5G 2023 le medesime specifiche per batteria.

Il chipset è il MediaTek Helio G85 ed è assistito da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage espandibile via microSD. Sul davanti c’è un sensore da 8 megapixel (pixel da 1,2um, f/2,0) mentre sulla coverback posteriore troviamo un sensore macro da 2 megapixel (pixel da 1,75um, f/2,4) che va ad appoggiare un sensore principale da 50 megapixel (quad pixel, pixel da 1,28um, f/.1.8).

Corredato di una certa attenzione alla sicurezza (sblocco facciale e scanner per le impronte digitali), Moto G Stylus 2023 non ha il Dual SIM ma ha il 4G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, il GPS e il mini-jack da 3.5 mm. Per ora non è previsto un modello 5G e manca l’NFC.