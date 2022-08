I Doogee S89 (base e Pro) provano a mettere nell’ombra il Nothing Phone (1)

Ascolta questo articolo

Il brand cinese Doogee ha sempre fatto bella mostra di sé per i propri telefoni corazzati e autonomi, segmento nel quale, a inizio estate, aveva collocato i nuovi Doogee S61 ed 61 Pro: a tali modelli, in attesa del day one fissato per il 22 Agosto su DoogeMall e Aliexpress (con promo dal 22 al 26 Agosto), si sono appena aggiunti gli inediti Doogee S89 e 89 Pro animati da Android 12.

I nuovi smartphone Doogee, S89 (durante la promo da 399,98 a 199,99 dollari) ed S89 Pro (da 459,98 a 229,99 dollari) sono innanzitutto resistenti, come confermato dal superamento dei test MIL-STD-810H e dal conseguimento della patente d’impermeabilità normale (IP68) ed estrema (IP69K): il design anteriore è un po’ datato, col notch a goccia per la selfiecamera ma, dietro, l’illuminazione a LED RGB “Breathing Light” potrebbe mettere nell’ombra la Gliph interface di Nothing Phone (1).

Nello specifico, secondo il costruttore, con la retroilluminazione Breathing Light i due S89 permettono all’utente di personalizzare i colori, di stabilire le combinazioni cromatiche, di associare i lampeggiamenti a specifiche funzioni (es. notifiche) desiderate, ma anche di variare la velocità e la sequenza dei lampeggiamenti. Non manca, lateralmente, un pulsante personalizzabile.

Un’altra specifica che salta all’occhio nei telefoni della S89 series di Doogee è lo chassis: è spesso appena 19.4 mm mentre il peso è di 400 grammi, nonostante sia integrata una mostruosa batteria da 12.000 mAh con carica inversa (quindi capace di far da powerbank) e wireless charge a 15W: nell’S89 la carica avviene rapidamente, via Type-C, a 33W, ma nell’S89 Pro la ricarica avviene (per la prima volta in un rugged phone) a 65W (da 0 a 100% in 2 ore).

Frontalmente, in ambedue i device è collocato un display LCD IPS FullHD+ 6.3 pollici: la selfiecamera, che supporta il Face ID, arriva a 16 megapixel mentre, dietro, vi sono triplici fotocamere in ambedue gli S89, comprensive di un sensore ultragrandangolare da 8 e di uno Sony IMX350 da 20 megapixel con 4 emettitori di infrarossi per la visione notturna. Il sensore principale è da 64 megapixel nell’S89 Pro, e da 48 nell’S89 base. Ad animare i Doogee S89 base e Pro bada il processore MediaTek Helio P90, con la combinazione di RAM e storage che è da 8+128 nel modello base e da 8+256 GB in quello Pro: le connettività prevedono il 4G, Wi-Fi ac, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.1, e l’NFC per i pagamenti contactless.