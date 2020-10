Huawei Y7a: medio-gamma con quadcam, super-batteria, ma processore a 14 nm

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Che dire: è praticamente sicuro che questo smartphone non arriverà nel nostro paese (non ve ne sarebbe ragione alcuna) e, in fondo, non credo che se ne sentirà la mancanza (sia per l'apatia italica verso i doppioni, che per le specifiche in se stesse). Huawei deve supplire al fatto di non poter ricorrere a TSMC, ma il processo produttivo di SMIC sembra tutto fuorché adeguato, con ancora in campo i 14 nanometri.