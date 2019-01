Huawei Y6 Pro 2019: low cost con Android Pie 9.0 e coverback in pelle

Dopo aver già inaugurato il 2019 con lo Huawei Y5 Lite e con lo Huawei Y7 Pro, il brand cinese Huawei – nella splendida cornice di Ceylon, la “lacrima dell’India” – ha presentato un nuovo modello della gamma Y, rappresentato dallo Huawei Y6 Pro 2019 già animato da Android Pie 9.0.

Il nuovo Huawei Y6 Pro 2019 si mostra come particolarmente pregiato nell’estetica, grazie ad un frontale tutto display con il notch ridotto a una piccola goccia (Dewdrop) in alto, ed al retro con finitura in pelle nelle colorazioni alternative Amber Brown e Midnight Black. Il display, primo elemento del comparto multimediale, è un pannello LCD da 6.09 pollici in risoluzione HD+ varato secondo l’aspetto panoramico 19:9, particolarmente idoneo alla fruizione di contenuti multimediali, la cui riproduzione può contare sulla fluidità assicurata da 3 GB di RAM.

All’interno, il processore – sul quale l’azienda non ha fornito dettagli, essendo il device (almeno con questo nome) riservato ai locali mercati del sudest asiatico – è collocato assieme ad uno storage da 32 GB, espandili (di altri 512 GB) tramite l’utilizzo d’una schedina microSD.

Assente lo scanner biometrico per le impronte digitali, l’unica tecnologia di sicurezza presente nello Huawei Y6 Pro 2019 è il Face Unlock, incluso nella selfiecamera da 8 megapixel, alla quale è stato abbinato un soft flash per gli autoscatti con poca luce.

Sul retro, invece, è presente una fotocamera principale mono, da 13 megapixel (f/1.8), con Flash LED sottostante. La batteria dello Huawey Y6 Pro di quest’anno ha una capienza di 3.000 mAh, e beneficia delle ottimizzazioni tipiche (basate sull’AI) della customizzazione software proprietaria, qui arrivata all’edizione Emui 9.0.

Confermata la presenza dell’amplificazione audio “Super Sound“, secondo l’edizione locale del Daily Mirror, lo Huawei Y6 Pro 2019 arriverà presto in commercio nell’isola in questione: per lo sbarco anche negli altri mercati, bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali, ben consci che – in tale circostanza – il deve potrebbe subire, come spesso accaduto in frangenti simili, qualche ritocco, e non solo nel nome commerciale.