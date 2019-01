Huawei Y5 Lite: nuovo smartphone low cost basico con Android Oreo in Go Edition

Android Go è il grimaldello grazie al quale i grandi brand della telefonia mobile puntano a far man bassa di clienti nei mercati emergenti, senza dover ribassare i prezzi dei modelli attualmente in listino. Huawei, dopo il buon esordio negli entry level, ottenuto con lo Huawei Y3 2018 del Maggio scorso, ci riprova con un nuovo modello, rappresentato dall’appena annunciato Huawei Y5 Lite.

Huawei Y5 Lite (70.9 x 146.5 x 8.3 mm, per 142 grammi) si presenta nelle colorazioni blu e nero, con un design di tipo classico: il frontale propone un display LCD (tipo TFT) IPS da 5.45 pollici, con risoluzione HD+, discreta densità di pixel (295 PPI), ed aspect ratio a 18:9, sormontato da una spessa lunetta verticale nella quale è posta la selfiecamera, con fuoco fisso, da 5 megapixel (f/2.2) mentre, in basso, è posto semplicemente il logo Huawei.

Dietro, il semaforo orizzontale in alto a sinistra non inganni: al suo interno è il Flash LED a far compagnia alla monocamera principale, da 8 megapixel (f/2.0), con messa a fuoco via rilevamento di fase, e video a 1080p@30fps.

All’interno dello Huawei Y5 Lite, il quad-core (1.5 GHz) MediaTek MT6739 e la scheda grafica PowerVR GE8100 si avvalgono di appena 1 GB di RAM per il multitasking: lo storage, espandibile di ulteriori 256 GB tramite un posto dedicato alle microSD nello slot per il Dual SIM, è di 16 GB, sufficienti ad ospitare una versione non personalizzata di Android Oreo 8.1, appunto nell’alleggerita Go Edition.

Presente una batteria da 3.020 mAh con ricarica normale (5V/1A) via microUSB 2.0, nello Huawei Y5 Lite figurano anche il Wi-Fi n, il Bluetooth 4.2 a risparmio energetico, il 4G (con banda 20) attivo su una delle due schedine, il jack da 3.5 mm (in alto, con Radio FM), ed il localizzatore GPS (con supporto A-GPS e Glonass).

Al cambio attuale, nei mercati in cui è commercializzato – Filippine e Pakistan – il prezzo dello Huawei Y5 Lite si aggira sui 93 euro circa.