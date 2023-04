Huawei presenta lo smartphone Enjoy 60X e il wearable Band 8

Tra i prodotti lanciati da Huawei (es. gli smartphone Nova 11) nel suo evento di metà Aprile, assieme all’inedita Band 8, un posto d’onore è spettato anche allo smartphone Huawei Enjoy 60X, previsto nelle combinazioni da 8+128 GB a 1.999 yuan (264 euro), e da 8+125 GB a 2.299 yuan (304 euro).

A livello estetico, la versione con finitura in plastica è cadenzata nelle nuance bianco (Bright Moon Silver), nero (Bright Gold Black) e verde (Emerald Green), mentre il modello in ecopelle è esibito in nero o arancione (Danxia Orange). Lo smartphone Enjoy 60X (219 grammi) ha uno schermo LCD con notch da 6,95 pollici, risoluto a 2376 × 1080 pixel, con 90 Hz di refresh rate e un touch sampling da 270 Hz. La fotocamera anteriore arriva a megapixel mentre, dietro, vi è una doppia fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel e uno secondario da 2 megapixel.

Lungo il lato sinistro vi è un pulsante programmabile. L’utente può settarlo per avviare un’app, per impostare una chiamata semplicemente premendo un pulsante, Lato audio vi sono degli speaker stereo, grazie alla capsula auricolare che fa anche da altoparlante superiore. A fornire le prestazioni è il chipset octacore Snapdragon 680, ovviamente con supporto al solo 4G. La batteria, da 7.000 mAh, sufficiente per 2 giorni di uso intensa, supporta la carica in entrata e inversa a 22,5W.

Provvisto di Wi-Fi, GPS, dual SIM, 4G, NFC, lo Huawei Enjoy 60X è animato dal sistema operativo HarmonyOS 3.0 con a bordo i servizi mobili Huawei.

Leggero upgrade rispetto al modello precedente, la fitness band Huawei Band 8 ha un design squadrato nel suo essere allungata, il che le permette di integrare un display OLED da 1.47 pollici con risoluzione a 194 x 369 pixel (282 PPI). Via software, è possibile alternarvi oltre 1.000 watch faces, alcune delle quali sol supporto dell’always on. Leggera, con un peso di 14 grammi senza il cinturino (che può essere in TPU nero in silicone rosa o verde, o in nylon arancione), la impermeabile (5 atmosfere) Band 8 usa la tecnologia TrueSleep 3.0 per registrare il sonno, la sempre migliorata tecnologia TruSeen 5.0 per i parametri corporei legati al cuore e, per riconoscere sino a 100 attività sportive diverse, la tecnologia TruSport. La connessione avviene tramite il Bluetooth 5.0. L’autonomia è di 14 giorni in uso normale, che scendono a 9 giorni in uso intenso, e a 3 con l’always on.

Compatibile con device iOS 9.0, Android 6.0, e Harmony OS 2.0, la Huawei Band 8 viene prezzata a partire da 269 yuan (circa 35€) ed è presente anche in versione NFC. Per l’occasione Huawei ha confermato l’arrivo anche in Italia dei suoi auricolari Freebuds 5, prezzati sullo store ufficiale a 159,90 euro (pagabili anche in 3 rate da 53,30).