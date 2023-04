Huawei presenta la serie Nova 11: eccone specifiche e prezzi

Il marchio cinese Huawei – nel corso del suo ricchissimo evento odierno – ha presentato anche la serie di smartphone Huawei Nova 11, con comunicazione satellitare bi-direzionale Beidou e interfaccia HiCar 3.0 che, alternativa ad Android Auto e CarPlay di Apple, promette “un’esperienza senza soluzione di continuità all’interno e all’esterno dell’auto”, con condivisione delle risorse tra smartphone e auto e funzionalità accessorie come la navigazione automatica con scuotimento del device.

Anche in oro brillante nero (vera pelle), Huawei Nova 11 Ultra (7,99 mm di spessore, 188 g di peso), il modello di punta del terzetto della Nova 11 Series, ha un display forato OLED da 6,78 pollici, risoluto a 2652 × 1200 pixel, con 1,07 miliardi di colori, protezione via vetro Kunlun Glass, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e oscuramento PWM ad alta frequenza di 1440 Hz. Anteriormente c’è una doppia fotocamera, con un sensore da 60 megapixel dimensionato a 1/2,61″ (f/2,4) e uno “verticale” da 8 megapixel (f/2,2), con zoom (ottico 2x, digitale 5x).

Posteriormente, in un array triplo, la fotocamera principale, con matrice RYYB è da 50 megapixel, ha l’apertura variabile f/1,4-f/4,0 a 10 stop. La fotocamera secondaria, con funzione di macro, è una ultra grandangolare da 8 megapixel e poi vi è un terzo sensore, da 2 megapixel, per la profondità. Ad assistere l’impianto fotografico c’è il motore per i ritratti “XP Portait”. Lato audio ci sono le ottimizzazioni Huawei Histen. I bollenti spiriti del chipset Snapdragon 778G, supportato da una tecnologia di pre-caricamento dei video, sono tenuti a bada da un sistema di raffreddamento che prevede l’impiego del grafene a elevata conduttività termica, un sistema a liquido a doppia camera di vapore. La batteria, da 4.500 mAh – a schermo spento – si carica rapidamente al 60% in 10 minuti via carica a 100W e beneficia di una modalità di emergenza. Come connettività ci sono 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, microUSB Type-C, GPS. In Kunlun Glass Edition da 512GB costa 4.499 yuan (598 euro).

Attrezzato con lo stesso apparato fotografico del Nova 11 Ultra, a parte che l’apertura variabile ha meno stop, sempre con Huawei Histen, ancora con Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Type-C, GPS, dual 4G, il Nova 11 Pro è previsto in 4 colorazioni, ovvero in n. 11 (pelle liscia), nero Yaojin (pelle liscia), bianco neve e oro sole mattutino, con un peso di 188 grammi per la versione in pelle liscia e di 193 grammi per quella in vetro. Lo spessore è di 7,88 mm. Con un rapporto del 93,4% c’è uno schermo OLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione 2652 × 1200 pixel, 120 Hz di refresh rate, copertura in vetro tradizionale od, opzionalmente Kunlun, oscuramento PWM ad alta frequenza 1440 Hz. C’è il chipset Snapdragon 778G 4G. Al prezzo di 3499 yuan (465 euro) si ha la versione normale in vetro da 256 GB, mentre quella in vetro Kunlun sempre da 256 GB costa 3.699 yuan (492 euro) e quella da 512 GB viene 3.999 yuan (532 euro). La batteria, da 4.500 mAh si carica rapidamente a 100W. C’è sempre l’NFC e la parte software è affidata a HarmonyOS 3.

Previsto nei 4 colori n.11, nero brillante, bianco nevoso, Chenxi Gold, Huawei Nova 11 (6,88 mm di spessore, 168 g di peso) ha un display OLED piatto da 6,7 pollici con risoluzione 2412 × 1084 pixel, sempre con scanner biometrico sottostante, con protezione via vetro ordinario o Kunlun, 120 Hz di refresh rate e oscuramento PWM ad alta frequenza 1440Hz. Anche qui troviamo la selfiecamera con un sensore da 60 megapixel, ma nient’altro. Dietro, il sensore principale da 50 mpx con matrice RYYB coopera solo con l’ultrawide da 8 megapixel con messa a fuoco laser per la macro. Il chipset Snapdragon 778G 4G coopera con quantitativi di RAM e storage evidenziati dalle combo in commercio. In vetro normale con 128 GB costa 2.499 yuan (330 euro), che diventano 2.799 yuan (370 euro) per 256 GB. Le versione in vetro Kunlun costano 2.999 yuan (397 euro) per 256GB e 3.399 yuan (450 euro) per 512 GB. Anche qui si apprezzano l’NFC e il sistema operativo HarmonyOS 3