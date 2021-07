Huawei Nova 8i: ufficiale con quadcamera oblò e Super Charge

Dopo aver già messo in campo i modelli Nova 8/8 Pro con 5G e il Nove 8 SE, il brand cinese Huawei, sempre schiacciato dal ban USA, ha ufficializzato, per ora in Malesia, il nuovo medio-gamma telefonico Nova 8i (161.85 x 74.7 x 8.58 mm, per 190 grammi), animato (senza i servizi di Google) da Android 10, sotto l’interfaccia EMUI 11.

Il nuovo Nova 8i, prezzato a 1299 ringgit, cioè a pressappoco 264 euro, presenta un frontale quasi senza bordi (edgeless), con quello superiore da appena 1.35 mm, quelli laterali da 1.3 mm, e solo un mento appena più visibile: in alto si può scorgere sul lato corto il leggero incavo del mini-jack da 3.5 mm mentre, di lato, è presente lo scanner per le impronte digitali. A coronamento del lato A, il Nova 8i pone un display LCD TFT IPS da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+, da 60 Hz in refresh rate e 180 Hz come touch sampling: il foro a pillola in alto a sinistra ospita un sensore da 16 megapixel (f/2.0), forse coadiuvato nella profondità.

Il retro, nelle colorazioni Moonlight Silver, Starry Black, Interstellar Blue, ha una curvatura 4D ai bordi (“per un tocco ultra-liscio“) che ricorda le scelte di design del Mate 30 Pro anche nel ricettacolo a oblò per la quadcamera: quest’ultima è formata da un sensore principale da 64 (f/1.9), da uno ultragrandangolare (120°) da 8 (f/2.4), oltre che da due sensori gemelli (f/2.4) da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità.

Sotto il cofano, Huawei Nova 8i sfoggia l’octacore (2.0 GHz) Snapdragon 662 con GPU Adreno 610, mentre – secondo la landing page del sito ufficiale – la RAM e lo storage si combinano nell’allestimento da 8+128 GB. Elemento clou, oltre alle buone prestazioni elaborative, è quello delle tecnologie di ricarica messe in appoggio alla batteria, da 4.300 mAh, che beneficia via microUSB Type-C e caricatore dedicato della HUAWEI SuperCharge da 66W, capace di ripristinare in 17 minuti il 60% della capienza energetica, ed in 38 minuti di fare “l’all-in”.

A completamento della scheda tecnica, lo smartphone middle-range Nova 8i va di routine, col Dual SIM, il 4G, il GPS (Glonass, A-GPS, Galileo, BeiDou), il Wi-Fi ac dual band, ed il Bluetooth 5.0.