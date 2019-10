Huawei Nova 5Z: ufficiale con display forato e quadrupla fotocamera

Esattamente allo start dell’estate, il 21 Giugno, Huawei mise in campo una nuova gamma di smartphone di fascia media, i Nova 5: ora, con anche il beneficio di un leggero restyling, di poco sotto il modello Nova 5i Pro, va a collocarsi il nuovo ed inedito Huawei Nova 5Z, ancora animato da Android Pie 9.0, sotto l’interfaccia proprietaria EMUI 9.1.

Il design dello Huawei Nova 5Z è decisamente intrigante e moderno, col frontale che rinuncia a tacche, pop-up e notch, in favore di un foro in alto a sinistra nel display, un pannello FullHD+ da 6.26 pollici ben leggibile agli angoli (IPS) che, però, essendo “solo” un LCD e non un AMOLED, sloggia sul retro, centralmente, lo scanner le impronte digitali.

Frontalmente, la selficamera è da 32 megapixel (con accorpamento 4-in-1 per foto da 8 megapixel ben dettagliate), mentre sul retroscocca, redatto con le eleganti nuance Aurora, Black ed Emerald Green e munito di una pregevole texture, campeggia al centro un bumper squadrato, con ben 4 sensori.

Nello specifico, la quadrupla fotocamera annovera un elemento da 48 megapixel (pixel binning, f/1.8, messa a fuoco con rilevamento fasico), uno ultragrandangolare da 8 (f/2.4), uno per le macro da 2 (f/1.75), ed uno per la profondità, sempre da 2 megapixel (f/2.4): il Flash LED, invece, è esternalizzato a destra.

A sospingere lo Huawei Nova 5Z intervengono il processore octacore (2.27 GHz, con GPU ARM Mali-G76) Kirin 810 ed una batteria da 4.000 mAh, caricabile rapidamente a 20W via microUSB Type-C, connettività di ruolo assieme al GPS (con sistemi satellitari A-GPS, BeiDou, Galileo, Glonass), al Wi-Fi ac dual band, al Bluetooth 5.0, al 4G su Dual SIM, ed al jack da 3.5 mm.

Già in pre-ordine da oggi, lo Huawei Nova 5Z sarà acquistabile, nel mercato cinese, a partire dal 10 Novembre, ad un prezzo di circa 202 euro (1.599 yuan) per la combinazione con 6+64 GB di memorie, ed a pressappoco 227 euro (1.799 yuan) per quella con 6+128 GB.