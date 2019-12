Huawei Mate X, attenzione: un video ne avrebbe evidenziato una criticità

In ambito smartphone, una delle novità più rilevanti che abbiamo potuto apprezzare è senza dubbio quella degli smartphone pieghevoli. Per i pochi che non fossero riusciti ad informarsi debitamente, uno smartphone pieghevole (o ‘foldable‘) non è altro che un dispositivo elettronico il cui display è in grado di piegarsi su sé stesso. L’effetto della piegatura può essere realizzato secondo differenti modalità, le quali sono scelte dal singolo produttore.

Abbiamo già potuto apprezzare alcuni smartphone pieghevoli. Alcuni possono essere il FlexPai di Royole, il Galaxy Fold di Samsung e il Razr 2019 di Motorola e, come accennato poc’anzi, ciascuno di questi smartphone è stato concepito con un’idea di pieghevole differente (specie nel caso del Razr, più ispirato ad un classico telefono con apertura a conchiglia). Oggi poniamo l’attenzione su Mate X, lo smartphone pieghevole di Huawei, mettendo in luce una possibile criticità.

Huawei Mate X potrebbe non essere sufficientemente resistente

Se siete stati particolarmente attratti dal pieghevole di Huawei, sarete sicuramente a conoscenza del lancio ufficiale previsto da Huawei nel corso dei primi mesi del 2020. La domanda che sporge spontanea, però, è la seguente: visti i trascorsi con il Galaxy Fold di Samsung, la quale è stata costretta a rivedere lo smartphone e a rimandare la commercializzazione, quanto sarà resistente alle piegature questo dispositivo di Huawei?

Su tale quesito potrebbe dar risposta un video appena trapelato dalla Cina, e il verdetto potrebbe non andarvi a genio. In questo particolare video notiamo la presenza di un Mate X avente il display non funzionante a causa di una spaccatura nel display. Il dettaglio che fa allarmare maggiormente consiste nella zona ove è ubicata tale spaccatura: proprio a ridosso della piegatura del display. Che si tratti di un campanello d’allarme circa la fragilità dello smartphone?

In realtà, il video non sembrerebbe affermare con chiarezza che Mate X sia eccessivamente fragile. Sebbene la rottura del display sia avvenuta in una zona ‘critica’, nulla vieta che essa possa essere stata causata da una disattenzione da parte del proprietario o ad una caduta accidentale. Teniamo a ricordare, inoltre, che Huawei ha rimandato anch’essa la data di commercializzazione, probabilmente per rivedere meglio il meccanismo alla base della piegatura stessa.