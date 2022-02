Huawei Mate 40E Pro 5G: ufficiale con processore esacore Kirin 9000L

Nelle scorse ore, sono proseguiti i lanci di nuovi prodotti da parte di Huawei che, oltre a quanto visto alla vigilia del MWC 2022, ha annunciato la disponibilità all’estero, per 149 euro (in competizione col JBL Flip 6), dello speaker Huawei Sound Joy, e – nel mercato interno – lo smartphone Huawei Mate 40E Pro 5G con il rinnovo delle specifiche come scoperto dal leaker @wangzaibaishitong.

Quasi un tablet, sicuramente un phablet, il moderatamente impermeabile (IP53) Huawei Mate 40E Pro 5G (modello NOH-AN50) apparso nello store ufficiale Huawei Mall con disponibilità dal 3 Marzo ha un display OLED da 7.76 pollici risoluto a 2.772 x 1.344 pixel, cioè in FullHD+, con 90 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, multi tocco (10 tocchi), e supporto allo spazio colore DCI-P3.

La pillola in alto a sinistra nello schermo si spiega con la presenza di una dual camera anteriore, formata dalla selfiecamera da 13 megapixel coadiuvata da un sensore 3D per la profondità (per agevolare nello sblocco col volto). Sul retro, un suggestivo oblò al centro conferma la collaborazione di LEICA per la tripla postcamera, in cui gioca un ruolo principale il sensore primario da 50 megapixel (f/1.9, 23 mm), affiancato da uno ultragrandangolare da 20 megapixel (f/1.8, 18 mm) e da un teleobiettivo (zoom ottico 5x, ibrido 10x) pari a 12 megapixel (f/3.4, 125 mm, stabilizzazione ottica).

A guidare il Mate 40E Pro 5G (imparentato col Mate40 Pro), questa volta, grazie alla litografia a 5 nanometri del chipmaker TSMC, è il processore proprietario HiSilicon Kirin 9000L, con un core di punta A77 da 3.1 GHz, due core intermedi A77 da 2.54 GHz e altrettanti core risparmiosi A55 da 2.05 GHz, messo in coppia con la GPU Mali-G78 (22 core) e una NPU dual core (micro-macro). La RAM arriva a 8 GB, mentre lo storage (ampliabile via schedine proprietarie NM Card da max 256 GB) si attesta sui 256 GB.

L’assetto delle connettività prevede il Dual SIM con 4 e 5G, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, l’USB Type-C con OTG, il GPS (Glonass, QZSS, BeiDou, Galileo, NavIC) e il modulo NFC per i pagamenti contactless: purtroppo, in confezione non risultano presenti il cavo e il caricabatteria, che occorrerà procurarsi a parte per rabboccare, rapidamente a 66W via cavo o a 50W in wireless, la corposa batteria da 4.400 mAh di capienza (15,2 ore in standby). Sul piano del software, lo Huawei Mate 40E Pro 5G è localmente animato dal sistema operativo autarchico Harmony OS 2.0. La landing page lo propone cadenzato in 4 diverse nuance, ma sempre col prezzo di circa 920 euro, ovvero di 6.499 yuan.