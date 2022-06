HTC entra nel Metaverso con lo smartphone Desire 22 Pro

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento locale programmato da tempo, Huang Zhaoying, direttore generale della divisione Asia Pacific di HTC, ha svelato le novità del brand taiwanese in ottica Metaverso, con annesso smartphone ad hoc.

Si parte dallo smartphone HTC Desire 22 Pro (166.3 x 76.9 x 9.4 millimetri, per 205. grammi), presentato come uno dei dispositivi più economici per entrare nel Metaverso: il device, calibrato nelle colorazioni nero notte stellata (Starry Night Black) e oro chiaro new wave (Wave Gold), con uno chassis resistente a liquidi e polvere (IP67), ha un frontale con un foro in alto a sinistra per la selfiecamera, da 32 megapixel, con sblocco facciale: l’area visiva, oblunga con 20:9 di aspect ratio e 120 Hz di refresh rate, è affidata, dietro un vetro Gorilla Glass, a un LCD IPS da 6.6 pollici risoluto in FullHD+, con piccole curvature ai lati e capacità di supportare la riproduzione di video ad alta risoluzione protetti via HDCP 2.2 (es. per Netflix e Disney +).

Il retro propone il classico semaforo verticale a sinistra, sopra il Flash LED, per una tripla fotocamera, con un sensore principale da 64 (f /1.79), uno ultragrandangolare (123°) da 13 (f/2.4) e uno per la profondità da 5 megapixel (f/2.4): l’app fotocamera supporta la modalità notturna, lo scatto al movimento della mano, l’anti-shake video, e i rallenty a 120 frame per secondo. Di lato, nel pulsante di accensione, è mimetizzato lo scanner per le impronte digitali.

Il motore elaborativo dell’HTC Desire 22 Pro è il processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 695 abbinato da Qualcomm alla GPU Adreno 619, con modem (X51) per il 5G e (Qualcomm FastConnect 6200) per il Wi-Fi ac dual band 2×2 e per il Bluetooth 5.1: la RAM arriva a 8 GB mentre lo storage, da 128 GB, può essere espanso (+ 1 TB) via microSD. Sul piano energetico, il device ha una batteria da 4.520 mAh, caricabile rapidamente e cablatamente via Type-C a 18W, in wireless Qi a 15W, predisposta anche per la ricarica wireless inversa. Dulcis in fundo, come opzione tecnica, non manca l’NFC per i pagamenti contactless.

In tema di Metaverso, lo smartphone HTC Desire 22 Pro sarà integrato, su Android 12, con diverse app ad hoc, come il VIVE Browser (per entrare rapidamente nel Viveverse proprietario del brand), il portafoglio VIVE Crypto Wallet, lo store VIVE Mall (es. per comprare NFT, criptomoneta Polygon o Ethereum), e il VIVE Avatar per creare i propri alterego a busto intero, consentendo anche la connessione in wireless col visore VIVE Flow, sul quale sfogliare le app o godersi i propri streaming preferiti beneficiando di uno schermo simulato da 300”.

Le vendite dell’HTC Desire 22 Pro iniziano il 1° Luglio, al prezzo di 11.990 dollari taiwanesi (382 euro circa) comprensivi, in edizione limitata per i primi acquirenti, del “Pacchetto Metaverse Early Bird“, che porta in dote, tra le altre cose, l’HTC Desire 22 Pro Dual – Material Shockproof Case, l’HTC Wireless Charging Disk, l’Exclusive Limited Cat. Art Museum NFT Blind Box (con due inediti NFT) e il “Limited VIVERSE World” (per crearsi uno spazio privato nel Metaverso, destinato a tradursi anche nel relativo NFT).