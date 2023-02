Honor X8a: ufficiale il medio-gamma 4G elegante e dall’aria premium

Ascolta questo articolo

Dopo il modello dello scorso Marzo, in 4G, poi declinato in 5G, Honor ha annunciato un nuovo smartphone similare, quasi una evoluzione della versione della primavera 2022, in veste di Honor X8a.

L’Honor X8a misura 162,9 x 74,5 x 7,48 mm e pesa 179 grammi. Il look è molto curato: i bordi laterali sono piatti in stile iPhone, gli angoli sono arrotondati e le cornici attorno allo schermo sono molto piccole, con qualche mm in più sul mento. Lateralmente il pulsante di accensione fa anche da scanner per le impronte digitali mentre, dietro, vi è lo square, squadrato ma non spigoloso, che ospita una tripla fotocamera. I miglioramenti, rispetto al modello senza “a” riguardano fondamentalmente le specifiche, intese come apparato fotografico e batteria.

Il display di Honor X8a ha un rapporto d’aspetto a 19,9:9, uno screen-to-body del 93,6%, e una diagonale di 6,7 pollici: si tratta di un pannello LCD LTPS con risoluzione FullHD+ (2.388 x 1.080 pixel) con 90 Hz di refresh rate e la certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu. Il foro al centro in alto ospita una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.45) con scansione 2D del viso per un ulteriore metodo di sicurezza biometrica.

Dietro, la fotocamera perde il sensore da 2 megapixel per la profondità. Poco male: il sensore secondario, da 5 megapixel (f/2.2), non si occupa solo di ultragrandangolo ma anche della cattura della profondità. Il sensore terziario è da 2 megapixel (f/2.4) e si occupa delle macro mentre quello primario è da 100 megapixel (f/1.9, autofocus).

Il chipset è l’octacore MediaTek Helio G88, coadiuvato da 6 od 8 GB di RAM e da 128 GB di storage non espandibile. La sezione dell’autonomia, affidata a una batteria da 4.500 mAh, prevede che in mezzora si recuperi il 50% di energia grazie alla carica rapida a 22,5W via microUSB Type-C. Le connessioni previste sono il 4G, il Dual SIM, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo) e, secondo i mercati, l’NFC per i pagamenti contactless. Il sistema operativo sotto l’interfaccia Magic UI 6.1 è Android 12.

Honor X8a è già acquistabile in Italia, nei negozi fisici e nello store online di MediaWorld, ove viene prezzato a 269.99 euro per la configurazione da 6+128 GB, disponibile nei colori Midnight Black, Titanium Silver e Cyan Lake.