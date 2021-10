Honor X30 Max e X30i: due modi diversi di declinare la fascia media

Anche Honor, resasi “indipendente” da Huawei a fine 2020, era attesa a un importante annuncio che, nelle scorse ore, si è esplicato nella presentazione di due originali smartphone di fascia media, rappresentati dal mastodontico Honor X30 Max (che, per la diagonale dello schermo raccoglie l’eredità del Mate 20X) e dall’elegante X30i, più stilisticamente al passo con i tempi.

Il Mate X30 Max (Magical Night Black, Charm Sea Blue e Titanium Silver) ha dimensioni importanti, con 174.37 x 84.91 x 8.3 mm, dovute alla scelta d’inglobare un oblungo display LCD TFT da 7.09 pollici, risoluto in FullHD+, con disposizione dei pixel RGBW, tutela della vista (come da certificazione TÜV Rheinland), ampia luminosità di picco (780 nits, col minimo settabile a 2), 16.7 milioni di colori, HDR10 a implementare la qualità visiva, 100% di copertura del color gamut DCI-P3, 90% di screen-to-body.

Un piccolo notch a goccia, in alto, ospita la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0): posteriormente, il lingottone a sinistra propone, inframmezzate dal flash led, una dual camera da 64 (principale, f/1.8) + 2 (profondità, f/2.4) megapixel. Lato audio sono da annoverarsi il mini-jack da 3.5 mm e due speaker stereo con amplificazione proprietaria Histen Sound mentre, di lato, quanto a sicurezza spicca lo scanner per le impronte digitali.

Presentato lo scorso Maggio, e apportatore del 5G, a sprintare il tutto è il processore octacore (2.4 GHz) Mediatek Dimensity 900, realizzato a 6 nanometri, provvisto di GPU Arm Mali-G68 MC4, accompagnato dalle ottimizzazioni GPU Turbo X (prestazioni) e Link Turbo X (connessioni): la RAM, da 8 GB, si sposa a seconda dell’allestimento, con 128 (2.399 yuan, 323 euro) o 256 GB (2.699 yuan, 363 euro) di storage. Influisce sul peso, 228 grammi, anche la batteria, da 5.000 mAh che, caricata in Type-C a 22.5W, fornisce adeguatamente energia, grazie alla corretta gestione delle risorse operate da Android 11 sotto Magic UI 5.0, anche alle restanti connettività, con 4G, Dual SIM, Wi-Fi ac, GPS (Beidou, Glonass), NFC, Bluetooth 5.1.

Nell’Honor X30i (nero, rosa, argento, oro, blu), che per design del frame laterale ricorda gli iPhone 13, sullo chassis in alluminio è adottato un display LCD FullHD+ (1080 x 2388 pixel), con 90 Hz di refresh rate, ma più piccolo, con 6.7 pollici di diagonale e con il 93.6% di screen-to-body: in questo caso, l’obsoleto notch cede il passo a un minuscolo forellino in alto al centro, per la selfiecamera ancora da 8 megapixel (f/2.0). Sul retro, è presente una fotocamera tripla, con un sensore principale da 48 (Super Night Scene) accompagnato da due sensori accessori da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità. Sia in favore del retro che del davanti fotografico è implementata una specifica funzionalità di vlog in soccorso dei creators.

Realizzato a 6 nanometri, l’octacore (2.4 GHz) Dimensity 810 di Mediatek, qui con GPU Arm Mali-G57 MC2, è presente nelle tre configurazioni che, quanto a memorie, offrono combinazioni di RAM e storage da 6+128 (1.399 yuan, 188 euro), 8+128 (1.699 yuan, 228 euro, e 8+256 GB (1.899 yuan, o 255 euro). Sempre con lo scanner per le impronte di lato, e Android 11 sotto interfaccia Magic UI 5.0, l’Honor X30i conferma Dual SIM, 4 e 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC, mini-jack da 3.5 mm, GPS (Beidou, Glonass) e microUSB Type-C, per caricare, rapidamente a 22.5W, la batteria da 4.000 mAh.