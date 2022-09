Honor presenta il medio-gamma elegante X40 e il tablet didattico Pad X8

Ascolta questo articolo

Nel corso del ricco evento organizzato da Honor in Cina, il brand asiatico diretto dal CEO George Zhao ha presentato, in ambito mobile, l’atteso smartphone Honor X40 (già in pre-ordine, disponibile dal 23 Settembre) e il (poco enfatizzato) tablet Honor Pad X8.

Partendo dallo smartphone, l’Honor X40 (161,6 x 73,9 x 7,9 mm, per 172 grammi) è predisposto nelle colorazioni Amber Starlight (argento), Mo Yuqing (verde) e Magic Night Black (nero), con un frontale che presenta un foro centrale in alto e, ai lati, due curvature a 45° mentre, dietro, espandendo il concetto stilistico visto sugli Honor X30 e Honor X9 5G, vi è un anello – questa volta con uno scudo interno recante la scritta Matrix Ai Camera – dello stesso colore del resto della scocca.

Inclusivo di uno scanner sottostante per le impronte digitali, nell’Honor X40 il display è un AMOLED da 6.7 pollici risoluto in FullHD+ (2400x1080p) secondo un rapporto panoramico a 20:9, con il 93.6% di screen-to-body, un refresh rate da 60 a 120 Hz, un touch sampling a 300 Hz, 1.000.000:1 come rapporto di contrasto, 800 nits di luminosità globale, il supporto al DCI-P3 al 100% e la certificazione di bassa emissione di luce blu di TÜV.

La selfiecamera arriva a 8 megapixel (f/2), e mette a disposizione il Face Unlock. Dietro, agli estremi orizzontali dell’anello che in alto esibisce il Flash LED, sono stati collocati i sensori della dual camera, con quello principale da 50 megapixel (f/1.8, zoom digitale 8x) e quella ausiliaria da 2 megapixel (f/2.4). Lato audio, viene dichiarato il supporto delle ottimizzazioni proprietarie Histen 7.0.

Nel fornire le prestazioni all’Honor X40 si cimenta il processore octacore Qualcomm Snapdragon 695, presente in tutte e quattro le combinazioni di memoria, RAM e storage, previsti, da 6+128 (1.499 yuan, 214 euro), 8+128 (1.699 yuan, 243 euro), 8+256 1.999 yuan, 286 euro), 12 (che arrivano a 19 grazie ai 7 GB di RAM virtuale) +256 GB (2.299 yuan, 329 euro). La batteria, di 300 mAh più grande del predecessore, arriva a 5.100 mAh ed è caricabile rapidamente a 40W in Type-C, all’insegna di u quadro tecnico che si complete con le connettività, rappresentate dal Dual SIM con anche il 5G, dal Wi-Fi 5, dal Bluetooth 5.1 LE e, in assenza dell’NFC, dal GPS (Glonass, A-GPS, Beidou).

Lato software, l’Honor X40 è animato da Android 12 ma, per quel che riguarda l’interfaccia, ha la Magic UI 6.1 anche se è stata promessa l’uscita, entro il quarto trimestre 2022, dell’ecosistema MagicOS 7.0 (che dovrebbe far dialogare “applicazioni, dispositivi e sistemi diversi“).

Con il suo corpo leggero (460 grammi) e sottile (7.55 mm di spessore) realizzato in lega di alluminio, e un dorso con curvatura ad arco che dovrebbe adattarsi a quella del palmo della mano, nelle colorazioni Dawning Blue e Mint Green, si offre all’utenza degli studenti il tablet Honor Pad X8, provvisto anteriormente di un display da 10.1 pollici risoluto a 1920×1200 pixel con l’80% di screen-to-body, una modalità libro elettronico e la facoltà di regolare “regolare in modo intelligente contrasto, luminosità, temperatura del colore e altri parametri“. Lato audio, sono presenti due speaker con ampia (2,2 cc) camera di risonanza e le ottimizzazioni Histen.

Nell’Honor Tab X8, il processore, in veste di octacore (2.0 GHz) MediaTek G80, è accoppiato alla GPU Mali-G52 MC2, mentre gli allestimenti di memoria sono due, da a 4+128GB (1.199 yuan, 171 euro) e 6+128 GB (1.399 yuan, 200 euro). In tema di software, viene dichiarata la presenza di un programma didattico e la possibilità di eseguire o due app affiancate, o di visualizzare assieme due attività della stessa applicazione.