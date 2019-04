Honor Play 8A Pro, smartphone medio-gamma ufficiale a partire dalla Russia

All’Honor Play 8A è mancato davvero poco quando, a Gennaio, è stato lanciato quale copia quasi esatta, tecnicamente parlando, dello Xiaomi Mi Play, rispetto al quale mancava solo dello scanner per le impronte digitali: una lacuna, questa, appena colmata con la presentazione, in Russia, del successivo e migliorato Honor Play 8A Pro.

Il nuovo smartphone del brand cinese nato da una costola di Huawei può essere preferito nella colorazione nera o in quella blu, ma sempre con un design della scocca (156.3 x 73.5 x 8 mm, per 150 grammi) caratterizzato da un notch a goccia, e con un profuso impiego dell’intelligenza artificiale sulle fotocamere.

L’87% del frontale dell’Honor Play 8A Pro spetta al display LCD IPS da 6.09 pollici con risoluzione HD+ (19.5:9 di aspect ratio), provvisto di certificazione TÜV Rheinland contro l’emissione di luce blu: la selfiecamera (f/2.0), con Face Unlock, arriva ad 8 megapixel, con i quali scatta foto in HDR e gira video a 1080p@30fps, esattamente come la fotocamera posteriore che, con i suoi 13 megapixel (f/1.8), però, sfrutta anche la modalità panorama e beneficia della messa a fuoco con rilevamento di fase.

Sotto la coverback, terreno d’appoggio per lo scanner circolare biometrico, opera il processore octa-core Helio P35 di MediaTek, coadiuvato dalla scheda grafica PowerVR GE8320, e da 3 GB di RAM: lo storage si spinge fino a 64 GB, e beneficia di 512 GB extra grazie alla microSD che NON sottrae uno degli slot adibiti al Dual SIM, disponendone di uno proprio sul medesimo carrellino.

Niente NFC tra le connessioni dell’Honor Play 8A Pro che, assieme al Wi-Fi n ed al Bluetooth 4.2, annovera – in compenso – un jack da 3.5 mm per le cuffie cablate, un GPS con Glonass e, per caricare la batteria (3.020 mAh), una Type-C: sul sistema operativo, celato dietro la personalizzazione EMUI 9.0, la scelta è ricaduta su Android Pie 9.0. In conclusione, il prezzo: in Russia, territorio d’esordio del dispositivo, il listino ufficiale dell’Honor Play 8A Pro è di pressappoco 192 euro, corrispondenti a locali 13.990 rubli.