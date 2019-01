Honor Play 8A: ecco il primo smartphone del 2019, in anticipo sul CES 2019

Anticipando il CES 2019 di Las Vegas, Honor ha ufficializzato – tramite uno store asiatico (Vmall, con vendite a partire dall’8 Gennaio) – il suo primo smartphone di questo 2019, rappresentato dall’Honor Play 8A, uno smartphone di fascia medio-bassa discretamente bilanciato e completo nel suo rapporto tra qualità e prezzo.

L’Honor Play 8A ha una scocca (156.28 x 73.5 x 8 mm, per 150 grammi) cadenzata nelle nuance nero, oro, rosso, e blu, con il frontale occupato da un vetro 2.5D sporgente rispetto al corpo dello smartphone, nel cui interno è posto un processore MediaTek a 8 core (2.3 GHz di clock massimo) Helio P35, l’MT7665, munito di scheda grafica PowerVR GE8320.

Le opzioni mnemoniche sono due, rispettivamente da 3+32 (circa 102 euro, od 800 yuan) e 3+64 GB (pressappoco 127 euro, o 1.000 yuan), con lo storage sempre espandibile via slot dedicato alle microSD.

Il comparto multimediale dell’Honor Play 8A, nei rumors noto semplicemente come Honor 8A, parte dal piccolo notch arrotondato a goccia, in cui è posizionata una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0) con fuoco fisso, capace anche del Face Unlock (unico sistema biometrico disponibile). Sul retro, estremamente pulito e lucido, in alto a sinistra un piccolo foro ospita la fotocamera posteriore da 13 megapixel (f/1.8), con messa a fuoco via rilevamento di fase. Poco sotto, invece, è posizionato il Flash LED.

Molto valido, poi, il set di connettività dell’Honor Play 8A, con il Dual SIM puro, il Wi-Fi n, il Bluetooth 4.2 a risparmio energetico, il 4G/LTE, il GPS (con a Glonass e A-GPS), il microUSB Type-C per caricare la batteria (da 3.020 mAh, con fast charge), ed il jack da 3.5 mm (con Radio FM annessa). Il sistema operativo, infine, è EMUI 9.0, la personalizzazione proprietaria che, in questo modello, è già calibrata su Android Pie 9.0.