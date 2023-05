Honor 90 Pro: ufficiale il medio-gamma premium con Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Assieme al modello base, Honor ha presentato anche lo smartphone di fascia medio-alta Honor 90 Pro, con qualche somiglianza estetica rispetto al modello 80 Pro del Novembre 2022.

Il nuovo Honor 90 Pro è disponibile nelle 4 colorazioni argento Diamond Silver (vetro goffrato), Peacock Blue, Emerald Green e Midnight Black, con curvature su 4 lati in favore dello chassis, spesso 8,1 mm e dal peso di 192 grammi. Il frontale, che reca un foro a pillola al centro, è formato da un pannello OLED da 6,78 ​​pollici con risoluzione a 2664 × 1200 pixel, funzione “ZREAL” (Zero Risk Dimming Eye Protection Screen), 1,07 miliardi di colori, luminosità massima tra 1.200 (globale) e 1.600 nits, 120 Hz di refresh rate, attenuazione PWM ad alta frequenza da (per la prima volta) 3840 Hz, rapporto di contrasto a 5.000.000:1, 10-bit di profondità del colore, certificazione anti sfarfallio di TÜV Rheinland. Lo scanner per le impronte digitali è sotto lo schermo.

Davanti, la selfiecamera, doppia, è da 50 megapixel più un sensore per la profondità da 2 megapixel mentre gli elementi circolari dietro prevedono, come tripla fotocamera, un sensore principale 200 (Samsung S5KHP3, 1/1,4 pollici, f/1,9, pixel binning a 16 megapixel con pixel da 2,24 micrometri), un ultra wide (112°) da 12 con funzioni di macro (112°, distanza minima di messa a fuoco 2,5 cm), e un teleobiettivo da 32 megapixel (modalità 1x, 2x e 2,5x) stabilizzato otticamente (OIS). Lato audio ci sono due altoparlanti.

Lo stesso chipset visto nello Xiaomi Mi 12T Pro, il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui opera con 22+256 GB (3.299 yuan, 434 euro), 16+256 GB (3.599 yuan, 474 euro), e 16+512 GB (3.899 yuan, 515 euro). Il sistema di raffreddamento, all’altezza degli es-Sport, prevede una vapor chamber da 3678 mm², con il totale dell’area di dissipazione del calore totale che arriva a 33234mm². Anche in questo caso fa il suo esordio, per la prima volta nel settore, il primo gel termico di grado aerospaziale.

La batteria dell’Honor 90 Pro, da 5.000 mAh, si carica rapidamente (56% di carica in 15 minuti) a 90 W via Type-C: c’è il modulo NFC, il Bluetooth 5.2 (LDAC, AptX, AptX HD), e porta Type-C.e la funzione di selezione rete intelligente 5G. Per quel che riguarda il software, sotto l’interfaccia MagicOS 7.1 c’è Android 13.