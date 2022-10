Xiaomi Mi 12T Pro e Mi 12T: ufficiali i nuovi cameraphone sino a 200 megapixel

Ascolta questo articolo

All’evento Xiaomi Make Moments Mega, che ha serbato sorprese anche per quel che concerne i dispositivi indossabili, dedicati al benessere e all’ascolto della musica, senza dimenticare la sempre più convinta presenza nell’ambito della domotica, si è partiti forte mettendo in primo piano i nuovi cameraphone dell’azienda, gli Xiaomi 12T Pro e 12T.

Lo Xiaomi Mi 12 Pro impiega, dietro un vetro Gorilla Glass 5, un display AMOLED piatto da 6,67 pollici risoluto a 2712×1220 pixel, ovvero CrystalRes (a metà tra FullHD+ e 2K con 446 PPI con 68 miliardi di colori), con 120 Hz di refresh rate. La fotocamera frontale, nel foro al centro, è da 20 megapixel (78°di angolo visuale, f/2.4, pixel size a 0.8 micrometri): le stesse scelte, per display e selfiecamera, riguardano anche il Mi 12T.

Il retro dello Xiaomi Mi 12T Pro, in vetro anti-riflesso, ha un lingotto per la tripla fotocamera: rispetto al modello non Pro, il sensore principale qui si nota per il suo sporgere maggiormente dal bumper. Nel dettaglio, si tratta di un sensore da 200 megapixel, dimensionato maggiormente a 1/1.22’’ (vs i precedenti 1/1.28), con apertura a f/1.69, sistema a 8 lenti per incrementare la luce in ingresso, catturare più dettagli e migliorare la qualità d’analisi dell’immagine, pixel da 0-64 micrometri portati per catturare più luce a 2.56 micrometri via pixel binning 16-in-1 (per catturare più luce), e stabilizzazione ottica (anche per fronteggiare la sfocatura delle immagini), che porta in dote diversi vantaggi.

In primis, il poter croppare per ottenere molte foto da un solo scatto, il supporto alla funzione ProCut che da uno scatto, identificate due persone, ricava 5 scatti con proporzioni riverse e correzione degli errori (es. se la foto è un po’ sbilenca, non bilanciata), alla funzione ProFocus, che riconosciuti più soggetti pure nei video, li segue sempre (tenendoli a fuoco) anche se escono e rientrano nel frame, il Sensor Zoom, che via pb 4 in 1 (con pixel portati a 1.28 micrometri) ottiene l’effetto di uno zoom ottico, scattando foto da 50 mpx, i video in 8K a 24 fps o in 4K a 60 fps anche nella modalità notturna. Il primo sensore sotto è l’ultragrandangolo (120°) da 8 (1.12 micrometri di pixel size, f/2.2), posto sopra quello per le macro, da 2 megapixel (f/2.4, 1.75 micrometri di pixel size). Oltre a tali opportunità, l’app fotocamera, nello Xiaomi Mi 12 Pro offre anche l’Ultra Burst, con 30 foto scattate in 1 secondo per cogliere l’attimo giusto, l’EIS preview, e le live photo.

Nello Xiaomi Mi 12T il bumper è simile, ma il riquadro per il sensore principale sporge di meno, visto che ospita un sensore da 108 megapixel (dimensione a 1/1.67, f/1.7 di lunghezza focale, pixel da 0.64 micrometri portati a 1.92 via pixel binning 9-in-1, stabilizzazione ottica, sistema a 6 lenti), accompagnato dagli stessi sensori per ultragrandangolo e macro del Pro: la sua app fotocamera supporta, rispetto al Mi 12 Pro, solo l’Ultra Night Video. La sezione audio, sia nel Mi 12T Pro che nel Mi 12T, prevede due speaker, con ottimizzazioni Harman Kardon.

Il processore per gli Xiaomi Mi 12T Pro è lo Snapdragon 8+ gen1, prodotto da TMSC con miglior dissipazione termica e incrementi prestazionali oltre il 10% per CPU e GPU che, rispettivamente, hanno beneficiato di riduzione dei consumi per il 33 e 30%: nel Mi 12T invece si vira sul MediaTek Dimensity 8100 Ultra con riduzione dei consumi del 40% rispetto alla generazione precedente: la batteria, per entrambi, è da 5.000 mAh e gode della carica rapida HyperCharge a 120 W (100% in 19 minuti in boost mode o normalmente in 23 minuti, 65% in 10 minuti) attraverso il caricatore in confezione (che carica anche il laptop). Le connessioni annoverano il Dual SIM con 5G, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, un emettitore di infrarossi e l’NFC per i pagamenti. Per il software, c’è Android 12 sotto la MIUI 13.

Per i prezzi, il Mi 12T Pro da 8+256 GB costa 859 euro, in pre-ordine dal 5 e in vendita dal 13 Ottobre su tutti i canali di vendita con l’eccezione di Amazon e vari bundle presenti col Redmi Pad nei Xiaomi Store o su Mi.com: con 12+256 GB il prezzo sale a 899.90 euro, nelle stesse date, su Amazon, mi.com e Xiaomi Store (con gli ultimi due però che offrono un risparmio di 150 euro per gli early bird). Diversamente, lo Xiaomi Mi 12T da 8+128 GB costa 599.90 euro sempre in pre-ordine dal 5 e in vendita dal 13 Ottobre, su mi.com, Xiaomi Store e Amazon con sempre vari bundle (e una convenienza per gli early birds nei canali ufficiali): volendo la variante da 12+128 GB, non disponibile su Amazon, si arriva a 649 euro.