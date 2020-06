Honor 8S 2020: smartphone low cost, in Europa partendo dal Regno Unito

Nello stesso istante (o quasi) in cui la casa madre Huawei portava anche in Italia il tablet MatePad T8, lo spin-off low cost Honor listava, nel sito della sua divisione britannica, lo smartphone iper-economico Honor 8S in edizione 2020, beneficiato dalla presenza dei Google Mobile Services, e del Play Store di Android.

Honor 8S 2020 (147.13 x 70.78 x 8.45, per 146 grammi, per ora nella sola nuance Blue Navy ma in futuro anche in Midnight Black) sfrutta gran parte della scheda tecnica del predecessore per poter aggirare il ban trumpiano: in conseguenza di ciò, il look dello chassis in plastica propone un frontale con cornici visibili, ancorché non fastidiose su 3 dei 4 lati. Il mento è più spesso, sì da contenere il nome del brand mentre, sul lato destro, campeggiano il bilanciere per il volume ed il pulsante d’accensione/spegnimento.

Assente lo scanner per le impronte digitali, la selfiecamera celata nel notch a U presente in alto mette la sua risoluzione, pari a 5 (f/2.2) megapixel, a disposizione della biometria via Face Unlock: il display è un pannello LCD HD+ da 5.71 pollici, redatto in rapporto panoramico 19:9, discretamente apprezzabile nella densità (294 PPI) di pixel per pollice.

Dietro, il design a goccia d’acqua è preferito, in alto a sinistra, tanto per il Flash LED quanto per la mono-postcamera, da 13 (messa a fuoco fasica, video a 1080p@30fps, f/1.8) megapixel. Completa l’elenco delle specs multimediali dell’Honor 8S 2020 il jack da 3.5 mm, con Radio FM.

Il processore quadcore (2.0 GHz) Helio A22 di MediaTek, e la scheda grafica abbinata, la PowerVR GE8320, possono ora contare su 3 GB di RAM e 64 GB di storage (eMMC 5.1), espandibile di altri 512 GB inserendo una microSD. Ovviamente assente il 5G, è al 4G VoLTE che si affidano le schedine telefoniche del Dual SIM, con l’Honor 8S 2020 che mette in conto anche altre connettività, come il Wi-Fi n , il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), ed il recente Bluetooth 5.0. La porticina microUSB è una ormai datata e semplice 2.0, incaricata di far transitare l’energia necessaria al rabbocco energetico della batteria, da 3.020 mAh.

Animato lato software da Android Pie 9.0 sotto interfaccia EMUI 9.0, Honor 8S 2020 risulta disponibile all’acquisto per i sudditi di Sua Maestà la regina, al prezzo di 99.99 sterline, ovvero di pressappoco 111 euro.