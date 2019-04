Honor 8S, dalla Russia arriva lo smartphone low cost dal sapore di déjà-vu

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Devo dire, di base, che l'Honor 8S non sarebbe nemmeno male, e le rinunce in alcune aree, come nel caso del mancato scanner per le impronte, sono anche comprensibili: il prezzo rimane basso, ed alla sicurezza pensa (forse) il Face Unlock bidimensionale (o, più probabilmente, il caro vecchio PIN). Tuttavia, almeno la USB Type-C poteva essere inserita e, meglio ancora, un quantitativo di RAM che esulasse dai 2 GB scelti. Insomma, come si suol dire in questi casi, un device "da scaffale"!