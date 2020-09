Ho. mobile: disponibile una nuova promozione con 200 Giga di traffico dati

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai un’operazione troppo semplice da compiere. Specie con l’arrivo di Iliad in Italia, dal quale è ormai passato un paio di anni, gli operatori telefonici hanno continuamente proposto nuove promozioni, alcune delle quali si sono rivelate molto convenienti. Come se non bastasse, spesso e volentieri abbiamo potuto osservare le offerte “operator attack”, ovvero quelle indirizzate a clienti di specifici operatori telefonici (e che hanno dimostrato di essere particolarmente convenienti).

Esistono poi altri tipi di promozioni che, per via della loro composizione, sono adatte a clienti aventi specifiche esigenze. È il caso, ad esempio, delle offerte aventi solo il traffico dati (senza traffico voce, né SMS) oppure di quelle riservate a clienti anziani che, al contrario, difficilmente hanno bisogno di navigare in rete. Quest’oggi vi proponiamo una nuova promozione di Ho. mobile che, a partire da alcuni giorni, è diventata sottoscrivibile.

Ho. mobile propone 200 Giga a 19,99 euro al mese, senza traffico voce ed SMS

La nuova promozione di Ho. mobile, come già ampiamente preannunciato dal resto della notizia, prende il nome di ‘Ho. 200 Giga’ e prevede le seguenti soglie di traffico mensili:

200 GB di traffico dati , da utilizzare sul suolo nazionale (ed Europeo, seguendo le consuete regole di uso lecito e corretto).

, da utilizzare sul suolo nazionale (ed Europeo, seguendo le consuete regole di uso lecito e corretto). 5 minuti di traffico voce , da utilizzare in Italia verso numeri italiani.

, da utilizzare in Italia verso numeri italiani. 5 SMS, da inviare verso numeri cellulari nazionali.

La soluzione appena proposta prevede un canone mensile pari a 19,99 euro al mese, oltre ad un costo di attivazione pari a 9 euro e ad ulteriori 0,99 euro per la SIM (la spedizione è gratuita). È evidente che, a conti fatti, un piano del genere è adeguato a clienti che fanno un uso intenso della rete dati e non hanno bisogno né di chiamare, né di inviare SMS (tale SIM potrebbe essere inserita in un router 4G, qualora non aveste una linea telefonica fissa).

Tra le condizioni contrattuali spicca, senza ombra di dubbio, la velocità della rete. La navigazione potrà avvenire sotto rete 2G, 3G e 4G fino ad un massimo di 60 Mbps simmetrici (sia in download che in upload), ossia il doppio di quanto normalmente previsto con le altre promozioni di Ho. mobile).

Esiste anche un’altra variante di questa promozione, ossia “Ho. 100 Giga” che dimezza il traffico dati a propria disposizione (e le velocità, che tornano ai canonici 30 Mbps simmetrici) ma ha un costo di 12,99 euro al mese. Ricordiamo, infine, che l’attivazione online di tale promozione comprende anche la ricezione di un codice sconto per l’acquisto di un router Huawei (es. l’A2 Wi-Fi Router).