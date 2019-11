Hisense King Kong 6: ufficiale il nuovo battery phone asiatico, con triplice postcamera

Nel corso di un evento aperto alla stampa, appena conclusosi in Cina, il locale produttore di tecnologia Hisense, apprezzato anche in Occidente per il ramo TV, ha presentato (tramite l’attore Yang Shuo) lo smartphone di fascia bassa Hisense King Kong 6, erede del King Kong 5, rispetto al quale mette in campo la capacità di gestire una batteria praticamente raddoppiata.

A fronte dei 5.500 mAh del predecessore, il nuovo battery phone Hisense King Kong 6 gestisce un accumulatore da ben 10.010 mAh complessivi, mettendosi in competizione con rivali quali Oukitel e HomTom, senza però impattare sul design, sempre molto elegante e sottile, grazie ad un ingegnoso escamotage.

Di fondo, l’Hisense King Kong 6 integra una batteria da 4.500 mAh, provvista di carica rapida, in virtù della quale con 5 o 10 minuti di connessione all’alimentatore proprietario recupera 2 o 3 ore extra di utilizzo medio.

Tuttavia, innestando lo smartphone all’interno di una cover proprietaria corazzata, dotata di una propria batteria secondaria da 5.500 mAh, mediante la connessione ottenuta tramite pin magnetici simili a quelli in auge presso alcuni Motorola, è possibile ottenere un’autonomia complessiva, con un utilizzo anche molto intenso, di ben 5 giorni.

A parte l’aspetto saliente in questione, l’Hisense King Kong 6 si avvale di un frontale con notch a goccia, inclusivo di una selfiecamera da 8 megapixel, posta in cima ad un display da 6.52 pollici con risoluzione HD+. Sul retro, la sicurezza è affidata ad uno scanner per il rilevamento delle impronte digitali, mentre il comparto fotografico principale fa conto su 3 sensori, allineati verticalmente a sinistra, da – rispettivamente – 13, 2 e 2 megapixel.

Il processore dell’Hisense King Kong 6 si avvale, secondo la configurazione scelta, di due alternative pezzature di RAM, pari a 4 o 6 GB, mentre lo storage, comunque espandibile via microSD, si attesta sui 128 GB. Animato lato software dal sistema operativo Android Pie 9.0, Hisense King Kong 6 – prezzando verosimilmente entro e non oltre i 250 dollari – comprende un roster di connettività del quale fanno parte anche la doppia SIM, il 4G/LTE, un modulo per il Bluetooth 4 ed il Wi-Fi n, ed il localizzatore GPS.