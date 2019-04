Hisense King Kong 5 e 5 Pro: smartphone di fascia media con diverse soluzioni smart

La hardware house cinese Hisense, nota anche per le sue TV dal valido rapporto qualità-prezzo, ha tenuto un evento – nella splendida cornice del Monte Emei – nel corso del quale, oltre a fornire i dettagli finali del suo Hisense U30 con display forato, ha presentato gli inediti medio-gamma Hisense King Kong 5/5 Pro.

Secondo l’azienda, il top gamma Hisense U30, ufficializzato allo scorso CES 2019, sarà commercializzato a circa 371 euro (2.799 yuan) con un retro in vera pelle di vitello d’importazione argentina, calibrata nelle tonalità Delft Blue, Platinum Blind Black, e Nix Black. Con un layout differente sono stati svelati i nuovi Hisense King Kong 5/5 Pro, accomunati da diverse specifiche, oltre che dal design con notch a goccia.

Il più piccolo King Kong 5 (185 euro, o 1.399 yuan), concepito nelle livree Deep Sea Blue e Master Blue, copre l’88.82% del frontale con un display HD+ da 6.22 pollici, e si avvale della selfiecamera da 8 megapixel per la scansione del volto. In questo modo, implementa la suite “Security Protection 5.0”, utilizzabile nel mettere in sicurezza file e app, nell’autorizzare i pagamenti, e nel mettere al riparo le comunicazioni personali.

Il retro, minimale e pulito, propone una classica “doppia” fotocamera, da 13+2 (per la profondità) megapixel: di lato, è presente un pulsante programmabile per avviare un’app preferita, scattare foto all’istante, effettuare lo screenshot del display, etc. A fornire energia al segmento logico, strutturato con 4 GB di RAM e 64 GB di storage messi a disposizione del processore Snapdragon 639, pensa la cospicua batteria, da 5.500 mAh, con ricarica inversa (in virtù della quale può fungere da powerbank).

Il più grande Hisense King Kong 5 Pro (circa 251, o 1.899 yuan), invece, porta lo schermo ad una diagonale di 6.5 pollici, adotta anche uno scanner per le impronte digitali sul retro, e si avvale di un curioso espediente per donare la capienza finale di 8.000 mAh alla batteria: quest’ultima relega gli iniziali 4.500mAh nel corpo del device e, attraverso la tecnologia array dual-electric, ne connette un’altra (alla porta micro-USB), da 3.500mAh.