Gionee M12: ufficiale il medio-gamma economico, con quadcam e Android 10

Trascorso quasi un mese dall’ultimo modello, caratterizzato da un design frontalmente datato, il brand cinese Gionee ha ufficializzato in Nigeria, tramite due differenti versioni dello stesso, il medio-gamma economico Gionee M12, ancora una volta animato dal sistema operativo Android 10.

Esteticamente, il Gionee M12 diverge dalla versione Pro di inizio Settembre per un frontale meglio ottimizzato: le cornici, attorno al display LCD IPS da 6.55 pollici, risoluto in HD+ (268 PPI) secondo un aspetto panoramico a 20:9, sono davvero esigue su 3 dei 4 lati principali, con solo il mento in basso appena più visibile. Grazie a quest’escamotage, ed al posizionamento della selfiecamera, da 16 megapixel (video a 1080p@30fps), in un foro (4.4 mm) in alto a sinistra, è stato possibile ottenere un’area visuale con ben il 91% di screen-to-body.

La coverback in plastica del Gionee M12, redatta nelle colorazioni Dazzling Black e Magic Green, prevede uno scanner per le impronte digitali, (come spesso accade) al centro mentre, sulla sinistra, vi è il consueto listello rettangolare per la multicamera, in questo caso quadrupla: a comporre la stessa concorrono un sensore principale da 48 (f/1.8, messa a fuoco fasica, panorama, HDR, video 1080p@30fps), uno ultragrandangolare (115°) da 5(f/2.2), ed una coppia accessoria per la profondità, con ambedue i sensori da 2 megapixel.

Presente un jack da 3,5 mm con radio FM, il Wi-Fi ac/5 dual band, il Dual SIM con 4G, il GPS (A-GPS), il Bluetooth 5.0, ma non l’NFC, attraverso una porticina microUSB Type-C 2.0 viene caricata (rapidamente, a 10W) la batteria, da 5.100 mAh: a coordinare l’insieme concorre un sistema elaborativo curiosamente differenziato a livello di processore, sì da delineare due differenti iterazioni del Gionee M12.

Quella base (75.000 naira nigeriani, circa 164 euro) mette ai timoni di comando il processore Helio P22, di MediaTek, accompagnandolo con 4 GB di RAM e 64 GB di storage (eMMC 5.1, ampliabile di 256 GB): quella “top” (78.900 naira nigeriani, pressappoco 173 euro), fondata sulla CPU MediaTek Helio A25, dispone di un maggior quantitativo mnemonico, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.