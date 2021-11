Gigaset GS5: ufficiale l’entry level con batteria removibile e processore Helio G85

Ex divisione di Siemens, la teutonica Gigaset Communications da tempo non produce più solo cordless, ma si è specializzata anche in battery phone e telefoni rugged (es. il Gigaset GX290 Plus), in genere quasi sempre accomunati dall’appartenere alla fascia entry level del mercato: nelle scorse ore, lo stabilimento di Bocholt ha sfornato un altro smartphone economico, rappresentato dal Gigaset GS5 (299 euro).

Il nuovo cheap phone Gigaset GS5 (157.5 x 75 x 10.4 mm, per 210 grammi, nei colori grigio titanio scuro (Dark Titanium Grey) e viola chiaro (Light Purple) ha un frontale con un mento abbastanza evidente e, in alto, un notch a goccia per la selfiecamera, da 16 megapixel (video a 720p). In conseguenza delle cornici, sotto un vetro leggermente curvo ai lati (2.5D), al display, un pannello LCD IPS FullHD+ (1080 x 2340 pixel, 409 PPI) da 6.3 pollici con aspect ratio a 19:9, spetta uno screen-to-body solo dell’82.5%.

Sul retro, i sensori della dual camera, in formazione a L rovesciata col Flash LED, sono a filo con la scocca, rispettivamente formati da un modulo principale da 48 (f/2.0, HDR, video a 1080p) e da uno ultragrandangolare da 8 megapixel. Lato audio, è annoverata la presenza di un mini jack da 3.5 mm per cuffie ed auricolari cablati.

Dal multimedia al segmento elaborativo, è la volta dell’octacore (2.0 GHz) a 12 nanometri Mediatek Helio G85 che, affiancato dalla GPU Mali G52 MC2, sfrutta 4 GB per la RAM e 128 GB per lo storage: essendo presente uno slot con un carrellino a 3 posti, è possibile guadagnare altro spazio d’archiviazione con la microSD, senza togliere la facoltà di avvalersi di due SIM per il 4G, di cui una magari per il lavoro e una per i contatti personali (o due per lo stesso ambito ma con operatori diversi).

Sempre in tema di connettività, il Gigaset GS5 ha il modulo NFC per i pagamenti contactless, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi n dual band (direct), il GPS (A-GPS, Glonass) e una microUSB Type-C con OTG, magari per connettervi una pennetta sui cui trasferire i dati o a cui collegare una tastierina. La medesima porticina carica anche, a 18W, la batteria removibile che, con i suoi 4.500 mAh, promette 550 ore standby tradotti in più concrete 10 ore di riproduzione video, 80 di playing video, o 1200 minuti di conversazione. Il sistema operativo, infine, è Android 11, col costruttore che, però, assicura il prossimo aggiornamento ad Android 12.