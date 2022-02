Galaxy Tab S8: all’Unpacked 2022 di scena i tablet premium di Samsung

Nel corso dell’evento Unpacked 2022, il brand sudcoreano Samsung, assieme ai top gamma Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra, ha presentato anche un altro trittico, questa volta in quota tablet, alzando il sipario sui Galaxy Tab S8 (253.8 x 165.3 x 6.3 mm per 503 grammi/507 grammi se Wi-Fi o anche 5G, con chassis in armor aluminum per ridurre del 40% il pericolo di piegature e aumentare del 30% la resistenza ai graffi), S8+ (285 x 185 x 5.7 mm per 567/572 grammi, stesso materiale e finiture), ed S8 Ultra (326.4 x 208.6 x 5.5 mm per 726/728 grammi, stesso materiale e finiture), già oggetto di corpose rivelazioni da parte di Amazon e del leaker Roland Quandt, tutti cadenzati nella colorazione Graphite (nero), con i Tab S8 ed S8+ anche in Silver e Pink Gold.

Il Galaxy Tab S8 sarà l’unico del terzetto con un pannello LPTS TFT, dimensionato a 11 pollici con una risoluzione pari a 2.560 x 1.600 pixel e quindi WQXGA, con 276 PPI di pixel per pollice. Di contro, il Galaxy Tab S8 Plus opterà per un Super AMOLED, diagonalizzato a 12.4 pollici secondo una risoluzione da 2.800 x 1.752 pixel, con 266 PPI, mentre il Galaxy Tab S8 Ultra, il cui pannello Super AMOLED è risoluto a 2.960 x 1.848 pixel con 240 PPI, si spingerà alla diagonale di 14.6 pollici. Per tutti i modelli vi è un refresh rate massimo a 120 Hz.

In ragione di tali scelte, quanto a sicurezza (beneficiata anche dal chip crittografico Samsung Knox 3.8) il Galaxy Tab S8 disporrà di uno scanner per le impronte digitali su un lato, mentre in favore dei modelli Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra vi saranno sia lo sblocco via scansione facciale che il fingerprint sotto lo schermo. Ovviamente, trattandosi di tablet dalla forte vocazione professionale, nei Galaxy Tab S8 non manca, con alloggiamento sul retro (previa apertura di uno sportellino), la S-Pen con 350 mAh di batteria, riconoscimento di 4.096 livelli di pressione, della scrittura a mano, delle Air Gesture, e una latenza che è di 6,2 ms sul Tab S8 e di 2,8 ms sui Tab S8+ ed S8 Ultra.

Passando all’imaging, la selfiecamera sarà mono, in forma di ultragrandangolo da 12 megapixel sul Tab S8 ed S8 Plus, mentre sul Tab S8 Ultra sarà duale, con due sensori da 12 megapixel (ultra-wide e grandangolo) contenuti in una tacca laterale. Sul retro, coadiuvata da autofocus e Flash LED, vi sarà in tutti e tre i modelli una dual camera, con un sensore principale da 13 megapixel ed uno secondario, ultragrandangolare, da 6 megapixel. A completamento del segmento multimediale, la linea dei tablet Galaxy Tab S8 di Samsung sarà accomunata dalla presenza di tre microfoni per i meeting online e di un quartetto di speaker, per l’output stereo, calibrati dalla controllata AKG, predisposti per il Dolby Atmos.

Cuore pulsante della Galaxy Tab S8 Series sarà il processore octacore (3.0 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, realizzato con litografia a 4 nanometri e abbinato a una scheda grafica Adreno 730. A livello di memorie, nei Galaxy Tab S8 standard e Plus 8 GB di RAM saranno abbinati a 128 o 256 GB di storage, che sarà espandibile di 1 TB max via microSD mentre, nel Galaxy Tab S8 Ultra la RAM andrà da 8 a 16 passando per 12 GB e sarà abbinata a tre tagli di storage, espandibile via microSD (max 1 TB), da 128/256 e 512 GB.

Sul piano energetico, tutti i Galaxy Tab S8 sono accomunati dalla carica rapida, via microUSB 3.2 Type-C 1a gen a 45W, e da quella inversa, ma a cambiare è la capienza della batteria, col modello base, l’S8, provvisto di un accumulatore da 8.000 mAh, contro i 10.900 mAh dell’S8 Tab Plus, e i 11.200 mAh dell’S8 Tab Ultra. Anche le connettività non sono state trascurate dal colosso di Seoul che, nel dettaglio, ha attrezzato la S8 Tab Series con il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi ax/6E, e l’ANT+, col 5G che, come di consueto sarà l’opzione cellular.

A coordinare il tutto è il sistema operativo Android 12, basato sull’interfaccia Samsung One UI 4.0, migliorata nel multi-window e anche nel multi-tasking, tanto che il terzetto può fungere da monitor secondario sensibile al tocco per il computer dell’utente, beneficiata dal prossimo supporto a LumaFusion, un potente editor video multitraccia prima appannaggio solo degli iPad, e dal supporto al Clip Studio Paint, tal che – connesso uno smartphone Galaxy a uno di questi tablet – si possa usare il primo come tool per gli strumenti della S-Pen e il secondo come tela. Anche in questo caso, come in quello dei Galaxy S22, non mancheranno varie cover ufficiali: tutti i modelli beneficeranno di varie cover, anche se il Tab S8 ed S8 Plus useranno la stessa Book Cover dei predecessori, mentre il Tab S8 Ultra potrà contare su un’unità più versatile nella regolazione delle inclinazioni, con tasti retroilluminati e scorciatoie personalizzabili.

In tema distributivo, ormai partiti i pre-ordini in attesa dell’effettiva disponibilità dal 25 Febbraio, i tablet Galaxy Tab S8 costeranno a partire da 849 euro (comprensivi di una Book Cover Keyboard Slim in fase di prenotazione, scontati a 799 euro su Amazon) per il Tab S8, da 999 euro (con Book Cover Keyboard Slim come bonus di pre-ordine) per il Tab S8+, da 1.299 (con Book Cover Keyboard per chi pre-ordina) per il Tab S8 Ultra.