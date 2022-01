Samsung Galaxy Tab S8, S8+ ed S8 Ultra ufficiali per errore grazie ad Amazon

Normalmente, i rumors vanno presi con le pinze e spesso guastano l’emozione degli eventi di presentazione. Proprio per questo le grande aziende tendono a evitarli in modo ossessivo: a Samsung, però, il tutto non è riuscito visto che, per un errore, Amazon Italia e Francia hanno fatto balenare per poco le landing page di vendita dei nuovi tablet premium Galaxy Tab S8, destinati a essere ufficializzati, a questo punto solo in prezzi, accessori, e allestimenti, al prossimo Unpacked 2022 di Febbraio.

Concepiti nelle colorazioni oro rosa, argento, e grigio, disponibili in versione solo Wi-Fi (per il Wi-Fi 6E) o con l’opzione per la connettività mobile (5G), i nuovi Galaxy Tab S8 Ultra, S8+ ed S8, saranno affiancati dall’uso della S-Pen, per farne dei giganteschi Note, e disporranno di 4 speaker stereo predisposti per il Dolby Atmos.

Galaxy Tab S8 Ultra: scheda tecnica

Il modello più interessante, il Galaxy S8 Ultra (326.4 x 208.6 x 5.5 mm, per 728 grammi) ha un display Super AMOLED da 14.6 pollici, risoluto a 2960 x 1848 pixel, con 120 Hz di refresh rate, protezione Gorilla Glass 5 e, tenendo in orizzontale il device, una tacca in alto, vista la presenza di una dual selfiecamera, con ambedue i sensori da 12 megapixel (rispettivamente da f/2.4 e f/2.2). Dietro, sempre una dual camera mette assieme un sensore principale da 13 (f/2.0) e uno secondario da 6 megapixel (f/2.2).

Il processore in azione è il recentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con GPU Adreno 730, coadiuvato da 8 o 16 GB di RAM, con lo storage che può spingersi fino a 512 GB massimi. Dotato di una batteria da 11.200 mAh caricabile tramite la porticina microUSB 3.2 Type-C Gen 1, provvisto anche del Bluetooth 5.2, questo tablet si avvale del sistema operativo Android 12 sotto l’interfaccia One UI 4.1 che porta in dote la funzione DeX Wireless (interfaccia desktop mirrorata senza fili ad es. sulla propria TV).

Galaxy Tab S8+: scheda tecnica

Il tablet in questione, più compatto (285 x 185 x 5.7 mm, per 572 grammi) del precedente, si avvale di un pannello Super AMOLED da 12.4 pollici risoluto a 2800 x 1752 pixel, sempre con protezione Gorilla Glass 5 e refresh rate a 120 Hz. In questo caso la selfiecamera, mono, da 12 megapixel, si trova nella cornice alta, quando tenuto in orizzontale mentre, dietro, la dual camera si conserva nell’assetto da 13+6 megapixel. Sempre animato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di RAM, i tagli di storage in questo caso si fermano a un massimo di 256, prevedendo anche gli iniziali 128 GB.

La batteria, rimpicciolita a 10.090 mAh, caricabile sempre mediante la Type-C 3.2, fornisce energia a sufficienza per il già visto Bluetooth 5.2 presente assieme al Wi-Fi 6E (e, nei modelli ad hoc, al 5G).

Galaxy Tab S8: scheda tecnica

Come i precedenti due, sempre coordinato dal sistema operativo Android 12 sotto la One UI 4.1 con annesso DeX Wireless, il tablet in questione (253.8 x 165.3 x 6.3 mm, per 507 grammi) mutua le medesime opzioni elaborative del modello plus, quindi col processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 previsto con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il display, però, è un normale LCD da 11 pollici, risoluto a 2560 x 1600 pixel, che conserva i 120Hz di refresh rate e la protezione Gorilla Glass 5 che, nella cornice alta, reca la consueta selfiecamera da 12 megapixel.

Anche la dual camera sul retro, da 13+6 megapixel, e le connettività di bordo (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, opzione 5G, microUSB 3.2 Type-C) non cambiano: peccato, però, che la batteria cali non di poco, attestandosi sui pur ragguardevoli 8.000 mAh.