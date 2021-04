Galaxy M42 5G: ufficiale il low cost Samsung all’assalto della fascia media

Dopo i primi riscontri emersi nelle scorse ore grazie alla consultazione della Google Play Console, è stato alfine svelato in India il nuovo smartphone di fascia medio-bassa Galaxy MJ42 5G inteso a rinforzare ulteriormente la posizione del player sudcoreano nell’ambito, già ampiamente dominato (secondo Aditya Babbar, Senior Director e Head della divisione Mobile Marketing di Samsung India), dei device provvisti della nuova connettività.

Destinato alla Generazione Z ed ai Millennial, come pure a chi cerca completezza e prestazioni, il Samsung Galaxy M42 5G (75.9 x 164.4 x 8.6 mm, per 190 grammi), piuttosto somigliante al Galaxy A42 5G, è provvisto di un display panoramico (20:9) Super AMOLED (non per nulla attrezzato con un fingerprint ottico sottostante) da 6.6 pollici, risoluto in HD+ (266 PPI), di tipo ” Infinity-U”, quindi con un’insenatura a goccia d’acqua in alto, in cui risiede la selficamera, da 20 megapixel (f/2.2, video a 1080p@30fps, selfie focus, Ritratto).

Il retro è realizzato nelle colorazioni Prism Dot Grey e Prism Dot Black, che esaltano le rispettive peculiarità grazie alle finiture lucide: nello spallino alto di sinistra, è posto lo square con per la quadcamera, con i sensori da 48 (principale, ISOCELL GM2, f/1.8, video in 4K@30fps), 8 (ultragrandangolo a 123°, f/2.2), 5 (macro, f/2.4), e 5 (profondità, f/2.4) megapixel che, disposti in una griglia di 2 x 2 sopra il Flash LED, supportano funzionalità avanzate come la Night Mode, il Super-Slow motion, l’Hyperlapse, il Flaw Detection (rilevamento difetti con suggerimenti migliorativi, presente anche sugli S20), lo Scene Optimizer, ed il Single Take (previo un unico click, vengono ottenuti scatti e riprese da varie inquadrature).

Ad animare il medio-gamma Samsung Galaxy M2 5G è il processore octacore (2.2 GHz, core Kryo 570, architettura a 64 bit) Snapdragon 750G realizzato a 8 nanometri, abbinato alla GPU Adreno 619 (decodifica dal 4K HDR10 ed HLG), e portatore del modem Snapdragon X52 grazie al quale è di ruolo la connettività 5G che, nell’array di settore, fa coppia con Dual SIM ibrido, 4G, GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), NFC (con Samsung Pay), Bluetooth 5.0 LE (A2DP), Wi-Fi ac dual band, jack da 3.5 mm, e microUSB 2.0 Type-C.

Provvisto di una batteria da 5.000 mAh (36 ore di telefonate), caricabile rapidamente a 15W, il Samsung Galaxy M42 5G è ottimizzato – lato software – dall’interfaccia OneUI 3.1 (con funzioni Frame Booster e Game Booster) a base Android 11: sarà in vendita in India da Maggio, sullo store Samsung e Amazon, al prezzo di 21999 rupie (245 euro) per l’allestimento da 6+128 GB, ed a 23.999 rupie (267 euro) per quello da 8+128 GB, con la facoltà di espandere lo storage (UFS 2.1) di 1 TB via microSD.